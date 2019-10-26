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69歲阿伯將芋頭、膠管塞入尿道 原因嚇壞醫生

2019-10-26 15:25香港01 記者李納德／報導

69歲伯伯小便不順求醫，檢查發現膀胱有大量異物。(微博圖片）
69歲伯伯小便不順求醫，檢查發現膀胱有大量異物。(微博圖片）
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有些事千萬別「量力而為」，而是試都不要試。雲南貴州一名69歲伯伯聲稱「尿脹」，小便困難求醫，醫生檢查後發現他的膀胱有大量異物，追問下才承認是尋快感，才將一堆小東西塞入尿道。最終醫生要做手術從阿伯膀胱取出24節膠管和23節生芋頭，駁起來足足有2米長，連醫生都大吃一驚，還警告亂塞異物可能引致尿道感染、整個泌尿系統發炎，甚至引起菌血症，非常要命。

一名69歲老伯到雲南省醫院的泌尿科求醫，稱最近小便困難，出現腹痛等症狀。醫生為老伯做電腦斷層掃描（Computed Tomography， CT），結果令人大吃一驚，伯伯的膀胱內竟有大量異物。連番追問下，伯伯始承認為了尋求快感，在一周前將一些膠管及生芋頭塞入尿道。

翌日，院方為伯伯安排手術，尿外科主任醫師胡建新稱，他們原意是通過尿道放膀胱鏡進去，用夾子將異物夾出，但發現膠管太粗，難以經尿道原路取出，需要開刀直接從膀胱取出24節膠管和23節生芋頭。醫生發現每一條膠管和生芋頭都有手指粗，每條約6厘米，駁來起約2米。

胡醫生發現黃色膠管兩端呈黑色，似被火燒過，他認為阿伯為了減輕塞進去時的痛楚，應該將異物兩端進行過得別處理。胡醫生續稱，塞東西入尿道的後果可以很嚴重，可令到尿道感染、膀胱發炎、臟發炎，甚至整個泌尿系統發炎，再嚴重會全身擴散，引起菌血症及膿毒血症，非常要命。

雖說如此，過去還是發生了不少案例，胡醫生稱曾有一名20多歲的男生，尋刺激將電線塞入尿道，一個多月後小便困難，求醫發現電線被結石包圍，要做手術取出，另外又有人在生殖器皮下植入玻璃球、用鐵環將生殖器套着，都是發現身體出問題才求醫。診治類似病人時，醫生會在康復階段建議病人看心理醫生，但許多病人都相當抗拒，認為自己真是尋求快感，唯有建議病人愛惜自己身體。

醫師開刀取出異物。(微博圖片）
醫師開刀取出異物。(微博圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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