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天價運屍費？遊客突然去世 陸殯葬業收費10萬多台幣

2019-10-26 14:10世界日報 中國新聞組／北京26日電

南澄江縣靈山勝境殯葬服務有限公司。紅星新聞
南澄江縣靈山勝境殯葬服務有限公司。紅星新聞
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一位四川宜賓的老人在雲南玉溪撫仙湖旅遊時突發疾病去世，家屬從玉溪市澄江縣往宜賓市運回遺體時，單程640公里，往返1280公里，往返每公里18元，澄江縣靈山勝境殯葬服務有限公司收取2萬4640人民幣（約108,000元台幣）。事件引發外界關注，被稱為「天價運屍費」。

澎湃新聞報導，雲南澄江縣靈山勝境殯葬服務有限公司認為，長途運屍收費與玉溪市內其他殯儀館收費標準基本一致，但蔡女士並不認可，「一是在收費之前，沒有說超過200公里以上雙方協商，派車單上也沒有。二是雲南省文件說得很清楚，基本殯葬服務不能以盈利為目的。三是即使200公里以上協商，我們的理解是這個協商的價格應該要低於200公里以內的價格，而不是更高。這好比我買的東西多，應該享受一定幅度優惠價，而不是我消費越多，單價越貴。」

蔡女士說，目前已向其所在地人民法院遞交訴狀，正式起訴雲南澄江縣靈山勝境殯葬服務有限公司。

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