「陪伴經不起等待」24歲女帶94歲外婆拍婚紗 暖哭網友
近日，一組祖孫三代同框婚紗照引起網友關注。一名24歲的女孩，在自己生日這天，和媽媽以及94歲的外婆一起，穿上了潔白的婚紗，留下了一張張美麗而溫馨的影像。她表示，帶著外婆拍婚紗照，是因為她覺得「陪伴經不起等待，不能讓等待變成遺憾」。
紫牛新聞報導，在劉洋洋社交帳號發的照片中，94歲的外婆和她一起穿著潔白的婚紗，祖孫倆笑靨如花，外婆或是撫摸外孫女的額頭，或是學著外孫女的「比心」，滿滿的溫馨溢出了畫面。
很多網友們留言稱，被這樣的照片「暖哭了」，有網友表示，「看到第一張照片，我就忍不住落淚了，恨不得現在就起身回老家看望奶奶」。也有網友稱，「奶奶、外婆可能一輩子都沒穿過婚紗，我們其實可以很容易實現她們的願望，可是有多少人在等待中變成了遺憾。」
這組被不少網友稱為「最美婚紗照」的照片，其實是劉洋洋送給自己的生日禮物。萌生拍攝婚紗照的想法，是緣於8月份去老家看望外婆時，老人無意間說的一句話。
劉洋洋表示，外婆住在邱集鎮老家，平時主要由舅舅一家照顧，她和媽媽會在節假日過去看望。這兩年，外婆和劉洋洋有聊天時，經常會「催婚」，大多數情況下，劉洋洋都會敷衍幾句。這一次，外婆談起這個老話題時，突然說：「我家洋洋穿上婚紗一定很好看，可是不知道我能不能活著看到那一天了。」
外婆的一句話，讓劉洋洋覺得身體像是受到「電擊了一樣」。於是，在劉洋洋9月3日生日那天，她和媽媽將外婆接到睢寧縣城，祖孫三代走進了照相館，完成了室內拍攝。
「一開始，外婆不願意，說怕我花錢，我只好騙她說這是我購物時中的獎品」，在一上午的拍攝中，外婆不僅為外孫女披上婚紗，自己也第一次穿上了婚紗，「拍攝那天，外婆非常興奮，本來我還計畫拍外景，可是一上午拍攝就把她累壞了，才不得不放棄。」
據報導，跟外婆的親密關係，緣於劉洋洋的成長經歷。小時候，劉洋洋的父母常年在外地打工，她長時間跟著外婆生活。初中畢業後，劉洋洋就獨自外出打工，幾年時間裡，她只在春節回家短暫住上幾天。
劉洋洋說，外出的那段時間，她經常忘了給外婆打電話，老人怕打擾她的工作，就只能找女兒詢問外孫女的近況。隨著外婆年齡增大，老人的身體已大不如前，劉洋洋才意識到陪伴她的時間太少了。三年前，她決定辭去原來的工作，返回睢寧老家，在縣城重新找了一份工作，「我要用陪伴彌補這幾年遠離她的遺憾。」
對於自己的婚姻，劉洋洋也打算在自己結婚那天，不僅要讓外婆親手給自己披上婚紗，還準備讓外婆也穿上禮服，給自己當伴娘。
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