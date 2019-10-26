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殯儀館火化錯人給錯骨灰 家屬沒見到爺爺最後一面氣炸

2019-10-26 10:54聯合新聞網 綜合報導

圖／ingimage
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曾有聽聞在醫院生產，護士不小心抱錯小孩的離譜故事，想不到有人連骨灰都給錯家屬！大陸遼寧一間殯儀館，在20日有兩名死者同天出殯，工作人員在沒有注意的狀況下，搞錯兩名死者火化時間，甚至將骨灰給錯家屬，讓家屬沒有見到死者最後一面，誇張的烏龍事件讓雙方家屬都無法接受，目前警方已介入調查。

根據《新浪》報導，大陸遼寧撫順一間火葬場，在20日安排2具遺體火化作業，包括50多歲的王男與80多歲的蔡男，殯儀館原安排王男先火化，然而工作人員卻粗心搞錯，將蔡男先推進火葬場，沒有注意到異樣的工作人員還將蔡男骨灰交給王男家屬。

蔡男家屬依表定時間前往殯儀館時，發現死者遺體竟已消失，沒有見到最後一面，聯絡殯儀館人員後，才發現這離譜的錯誤。殯儀館人員立即聯繫王男家屬，將拿錯的骨灰送回後，再將王男遺體火化。

蔡男家屬表示，蔡男年事已高，有肌肉萎縮的狀況，由於腿部捲起放不進停屍櫃，因此刻意將遺體放在獨立小房間，工作人員竟然還能認錯，再說兩名死者年紀甚遠，搞錯真的非常誇張。

殯儀館人員表示，蔡男遺體改放小房間時，有塗改手續上的資料文件，疑似是當時將兩名死者搞混，甚至質疑家屬，火化時為何沒有上前確認遺體，且最後還是工作人員先發現這起烏龍後通知家屬。由於家屬、殯儀館人員各說各話，警方目前已介入處理。

火葬
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