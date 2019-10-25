大陸顏值圖鑑顯示成都最多鵝蛋臉美女 上海男最愛醫美整容

2019-10-25 21:51 香港01 記者葉琪／報導



圖鑑稱成都最多鵝蛋臉美女。 圖／視覺中國 分享 facebook 大數據時代！大陸一個醫美App日前發布「全國顏值圖鑑」，稱是根據App的AI功能，以海量大數據製作而成，目的是提供中國人的「顏值」特點分析，以及醫美消費的趨勢預測。

其中圖鑑稱四川成都的女性對自身外貌滿意度最高，該地亦是鵝蛋臉、窄鼻翼美女數量最多的城市。至於上海的男性則是全國之中最愛醫美整容，頭三位是隆鼻、注射玻尿酸及植髮。

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圖鑑稱中國人顏值情況以及消費趨勢主要包括以下幾點，一是第一批90後迎來「禿潮」，多為「精致禿」；二是成都女性顏值滿意度最高，鵝蛋臉美女最多；三是男性醫美潛力大，鼻部、玻尿酸、植髮為強需求項目，上海男性最愛整；四是國人相貌年輕化發展，90後膚齡平均比實際年齡小5歲，85後大2歲；五是「吸脂瘦胸」成新時代女性新增醫美需求，瘦腹仍是剛需。

對於第一點，所謂「精致禿」是指現代年輕人因精神壓力過大導致的禿髮，圖鑑稱今年有超過7成的90後正為脫髮所困，並以北京、深圳、廣州、重慶、上海點擊植髮項目的用戶最多，成為中國前五大「禿」城。相信可能與該些城市的IT及互聯網從業人士相對較多，互聯網及科學技術相對發達有關。

第二點方面，圖鑑指桃花眼、窄鼻翼、微笑唇、尖下巴、鵝蛋臉、野生眉等外貌特徵早已成為「帥哥美女」的證明標誌，95後及00後最愛野生眉，而女性擁有雙眼皮數量更是男性的2.5倍，男性有超過7成是單眼皮。全國顏值滿意度排名前五的城市分別為四川成都、福建廈門、浙江杭州、上海及陝西西安。成都女性對自身的顏值滿意度最高，鵝蛋臉、窄鼻翼美女數量最多，廈門、杭州、上海及西安則相對較均勻。至於未能上榜的湖北武漢是擁有尖下巴美女的城市，而廣東廣州及北京則分別是桃花眼帥哥及微笑唇美女最多。

而在第三點，圖鑑顯示在眾多城市的搜索數據中，上海男性點擊推薦醫美項目的次數多達23.9萬次，位居男性醫美城市第一位，其次是北京、成都、深圳及武漢。男性最愛的醫美項目前三位分別為隆鼻、玻尿酸及植發，而女性需求最大的項目前三位則分別是雙眼皮、鼻綜合及熱拉提（Thermolift）。男女都對鼻部需求均較大，相信是因為亞洲人普遍低鼻梁、寬鼻翼，而現代審美認為高鼻梁及標準鼻翼是帥哥美女的標誌。

第四點是有膚齡與實際年齡的差距，圖鑑稱90後的膚齡比實際年齡小5歲，保養較好。95後以小3歲次之，00後由於正值青春年華，故僅小1歲，差距不大。而85後的膚齡則比實際年齡大2歲，故對超聲刀等抗衰老醫美需求最高。在眾多皮膚問題中，超過9成的中國人被出油問題困擾、超過7成人有毛孔粗大、過半數人有黑眼圈、超過2成人會長痘痘。

最後一點，圖鑑指抽脂是目前普及的醫美項目，能快速幫助愛美者得到完美身材。女性做抽脂的人數是男性的5.1倍，並主要以瘦腹、瘦臉為主，瘦腿、瘦肩其次。但值得一提是，為瘦胸而抽脂的情況已經出現。至於男性做抽脂則有7成以上為穩定「發福」的80後，北京、福建、成都是前三大需求城市。

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文章授權轉載自《香港01》