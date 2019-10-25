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華裔指揮家台上演奏一半掉褲子 一旁女小提琴手也噴笑

2019-10-25 14:31世界日報 北京25日電

來源：YouTube

為慶祝中共建政70周年，20日在米蘭進行一場「中國之夜」交響樂表演，但演奏到一半時，德國籍華裔指揮家湯沐海的褲子突然掉下，露出內褲，即使他迅速提起褲子繼續指揮，樂團的表演也未受影響，但已引來在場觀眾的一片笑聲，一旁的女小提琴手也忍不住笑了出來。

德國籍華裔指揮家湯沐海的褲子突然掉下，露出內褲。 (視頻截圖)
德國籍華裔指揮家湯沐海的褲子突然掉下，露出內褲。 (視頻截圖)
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有網友開玩笑說，「真性情的男人早已放飛自我，褲子在不在身上那是細節」，還有人指出，湯沐海是著名電影導演湯曉丹的兒子，早年在中國指揮，到哪演出都人氣爆棚，「多年沒有他的消息，多虧了這次掉褲子，再次人氣旺盛。」

北京氣爆
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