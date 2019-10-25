濟南荒山挖出活男嬰… 民政幹部爺爺埋的

2019-10-25 12:58 世界日報 北京25日電



來源：YouTube

山東濟南村民兩個月前上山採摘蘑菇發現一個男嬰被埋，男嬰送院被救後活。近日，男嬰的爺爺到派出所解釋，稱男嬰身患多種疾病，以為他死了才土葬。不過男嬰出生的醫院強調，男嬰雖脊柱異常但可以治療，家屬卻強行出院，醫院確定男嬰離院時還有呼吸，事件疑點重重。

山東濟南村民兩個月前上山採摘蘑菇發現一個男嬰被埋，男嬰送院被救後活。 (取材自微博) 分享 facebook

綜合媒體報導，據民眾透露，男嬰爺爺是羊流鎮民政辦主任，救人者在救出孩子後的第九天，曾聯繫羊流鎮民政辦反映情況，當時接電話的就是他。男嬰爺爺表示，因為怕被追究法律責任，所以遲遲沒有現身。目前，他正接受警方調查。

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報導稱，民政部門是守護民眾生老病死全過程的部門，身為國家公職人員的男嬰爺爺「知法犯法」，有違職責倫理。

據報導，8月21日，濟南市萊蕪區牛泉鎮南白塔村的村民上山採蘑菇，發現地底傳來叫聲，村民挖著挖著發現一大塊石板，石板下埋著一名棄嬰。男嬰裹著襁褓，沒穿衣服，嘴唇發紫，經救治，男嬰身體逐步恢復。

山東濟南村民兩個月前上山採摘蘑菇發現一個男嬰被埋，男嬰送院被救後活。 (取材自微博) 分享 facebook

報導稱，直到近日，男嬰爺爺到新泰市羊流鎮派出所作交代詳情，稱孩子父母生的是雙胞胎，「老大很健康，被埋的是老二」，他說老二出生患上多種疾病，家人放棄治療後帶他回家，以為孩子死亡後以土法安葬，看電視報導後才知道孫子還活著。

男嬰出生的泰安市兒童醫院發聲明，指男嬰脊柱存在異常，但只要接受治療可完全治癒，然而男嬰轉到新生兒科病房後，孩子父母要求出院，拒絕繼續治療，醫生當時對他們做法表示不解，但可以肯定男嬰離院時生體情況穩定，從未開出死亡證明。

山東濟南村民兩個月前上山採摘蘑菇發現一個男嬰被埋，男嬰送院被救後活。 (取材自微博) 分享 facebook

報導指出，醫院和家屬說法不一，且家人聲稱嬰兒被埋的時間是8月16日，村民從泥土救出嬰兒的時間是8月21日，換言之孩子被埋了足足五天，這些謎團仍待調查。

事件引發網友憤怒：「究竟是什麼樣的父母，竟將嬰兒活埋？」、「男嬰家人就算要遺棄嬰兒，至少遺棄在可以明顯救助的地方啊」，「活埋未免太殘忍了！一點人性都沒有！」