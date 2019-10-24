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為了20元車資爆發肢體衝突 女子衣服在過程中全脫落

2019-10-24 20:19聯合新聞網 綜合報導

目擊者透露並非司機把男子衣服脫下，而是在拉扯過程中掉下來的。圖擷自沸點視頻
目擊者透露並非司機把男子衣服脫下，而是在拉扯過程中掉下來的。圖擷自沸點視頻
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摩托車版的計程車在大陸許多城市非常盛行，但廣東珠海日前發生一起搭車的糾紛，一名年輕女性搭完車後少給司機人民幣4元（約台幣20元），雙方引發肢體衝突，過程中女子身上衣服因為拉扯而脫落，引起許多路人圍觀。

近日一名網友在微博上傳一段影片，畫面中白色衣服的男子從後方緊緊抱住女子，過程中女子不斷想要掙脫，但卻無法脫身，而且女子身上只剩內衣褲遮住重點部位，其他衣物都在掙扎的過程中脫落。衝突過程引起許多路人圍觀，但卻沒人上前制止。

附近商店的目擊者表示，兩人是因為摩托車費用引起的糾紛，女子從別地搭摩托車過來，原本講好是人民幣10元（約台幣50元）車資，但女子卻只給了6元（約台幣30元），於是雙方爆發口角。

目擊者提到，之後女子不知道拿了什麼噴劑噴了司機，然後兩人就打了起來，但也不是司機把女子衣服脫掉的，是司機抓著女子但她掙扎想逃跑，造成衣服被脫了下來，隨著圍觀的人越來越多，司機就把女子給放了，最後女子逃離現場，目前警方也正在進一步調查事件經過。

影片曝光後引起許多網友留言表示，「少給錢直接報警不就好了，扒人家衣服幹嘛，原本有理也變成無理了」、「因為4塊錢至於嗎…」、「所以在場其他人就負責在線扒衣服戲碼？」、「為什麼要少給人家錢呢，搞不好人家靠跑摩托車養家糊口呢！」

人民幣計程車
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