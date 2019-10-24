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放話獎勵！廣州豪宅業主：誰幫賣出房就送藍寶堅尼

2019-10-24 16:44世界日報 中國新聞組／廣州24日電

廣州珠江新城頂級豪宅有位神祕業主，日前放出一套標價2.16億（人民幣，下同）的房源，業主同時放言，誰介紹客戶並成功交易，獎勵一輛蘭博基尼（藍寶堅尼）。查閱最新報價，一輛蘭博基尼最低報價大約在300萬左右，如果兌現，這幾乎是廣州二手樓市最高佣金紀錄。

金羊網報導，據了解，該豪宅業主放盤的是自己的物業，是珠江新城著名的豪宅——僑鑫匯悅台，那是一套791平方米的複式江景單位。

這個珠江新城臨江超級豪宅位於廣州CBD珠江新城東南區，由六棟38至40層超高層塔樓組成，呈「皇冠」形狀南向珠江展開，共有417套單位，全為大戶型，是「豪宅江湖」裡公認的TOP1。

據報導，有業內人士透露，這套複式是開發商2015年左右推出市場的，所在物業高度100米以上，江景無與倫比，當時每套售價過億元。如果以這個價格賣出，業主至少賺近億元。

報導指出，有地產經紀表示，其實該消息10月初就放出來，業主真的是在賣房子，不是「流料」，估計現在還沒賣出去。

有傳言，目前廣州二手市場中，最高佣金是近百萬，獲得此巨獎是一個潮汕女孩，經她手，成交一套過億元的寫字樓。

廣州珠江新城頂級豪宅有位神祕業主，日前放出一套標價2.16億（人民幣，下同）的房...
廣州珠江新城頂級豪宅有位神祕業主，日前放出一套標價2.16億（人民幣，下同）的房源，業主同時放言，誰介紹客戶並成功交易，獎勵一輛蘭博基尼（藍寶堅尼）。圖／取自金羊網
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