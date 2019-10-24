山西企業獎勵「勞動模範」 送員工3000萬奧迪、別墅

2019-10-24 16:47 世界日報 中國新聞組／北京24日電



近日，山西一家企業下重本獎勵「勞動模範」員工，拿總價值3000萬（人民幣，下同）的奧迪轎車、別墅當獎品，一共10多名員工獲獎，瞬間在網上火了，有網友聞訊稱「有一種公司是真的『壕』啊！」

梨視頻報導，據某網友爆料，山西長治地區一間企業為了獎勵公司內部的優秀員工「勞動模範」，購買了「奧迪轎車、別墅」等替代獎品。根據該公司內部員工介紹，這次的獎品總價值為3000萬，其中車輛的價值大概在50萬左右，到現在已經有10多名員工已經獲獎，都是些對企業做出了傑出貢獻的傑出員工。

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對於有企業說獎勵就獎勵，有網友留言稱，「像我們這樣怎麼才能才能熬出頭啊，果然有一種公司叫做別人家公司。」

不過，另外也有網友表示，「怎樣才能讓老闆看到這條？」、「第一眼還以為是微商，畢竟都是相似吹牛手法」；還有網友則爆料這家企業是山西長治潞寶集團，這是一家以煤焦化工為主的企業，這麼有錢也就不奇怪了，不過爆料是否為真尚不清楚。