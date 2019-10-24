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打5元麻將拘15天警賠4700元 官司打8年成都女再上訴

2019-10-24 13:06世界日報 北京24日電

來源：YouTube

成都溫江市民王彬如沒有想到，自己會因為與朋友打「5元錢麻將」被拘留15天，為了撤銷這項錯誤處罰，她耗費了8年時間。今年6月21日，成都市郫都區人民法院判令溫江分局於判決生效之日起30日內，向王彬如賠償4739.1元（約673.8美元），並向其賠禮道歉；但王彬如覺得，經濟賠償並非她申訴的主要目的，「只要當年涉及違法犯罪的相關人員受到處理了，我這錢要不要都沒關係。」

自己會因為與朋友打「5元錢麻將」被拘留15天，為了撤銷這項錯誤處罰，她耗費了8年...
自己會因為與朋友打「5元錢麻將」被拘留15天，為了撤銷這項錯誤處罰，她耗費了8年時間。 (取材自旬陽網)
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封面新聞報導，2011年8月19日下午，王彬如和親戚任恆全、劉瓊三人相約在溫江城區一茶樓內打麻將。為了避暑，三人開了一個包間，準備打麻將消磨時間，「5元起步」。大約3小時後，房間裡突然進來4位民警，以涉嫌賭博為由，將3人當場抓獲。看著民警將桌上的575元錢當「賭資」收繳，王彬如等人懵了，甚至有點哭笑不得，「怎麼打個5元麻將成了賭博？」更令他們想不通的是，其他房間也有客人打麻將，「為什麼就抓我們？」

從拘留所出來後，王彬如等將溫江區公安分局告上法庭，要求撤銷對他們三人的行政處罰，其一、二審均敗訴。王彬如不服，堅持申訴。直到2015年1月19日，最高人民法院作出裁定，指令四川省高級人民法院再審。

自己會因為與朋友打「5元錢麻將」被拘留15天，為了撤銷這項錯誤處罰，她耗費了8年...
自己會因為與朋友打「5元錢麻將」被拘留15天，為了撤銷這項錯誤處罰，她耗費了8年時間。 (取材自封面新聞)
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2018年6月28日，四川省高級人民法院判令撤銷一、二審法院的判決，同時撤銷溫江區公安分局的行政處罰。隨後，王彬如申請國家賠償。據報導，王彬如表示，她先向溫江公安分局申請國家賠償和道歉，但該局做出的賠償決定，只對被拘15日的誤工進行賠償，對維權期間的誤工損失、精神損失和道歉的申請不予支持。

四川高院撤銷判決後，王彬如已上訴到成都市中級人民法院，請求判令賠償誤工損失、維權費用和精神損失等60餘萬，並登報道歉。該院於2019年7月26日立案並作出《合議庭組成人員及書記員通知書》，尚未公布開庭日期。

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