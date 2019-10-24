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不滿老爸打罵 蘇州10歲童開捷豹逃家 飆高速路250公里

2019-10-24 13:04世界日報 北京24日電

蘇州10歲男童偷開捷豹，高速路行駛近250公里被攔下。 (取材自新京報)
蘇州10歲男童偷開捷豹，高速路行駛近250公里被攔下。 (取材自新京報)
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蘇州10歲男童錢龍龍（化名）被父親打罵後，一氣之下偷開家裡的汽車上路，他想回老家投奔爺爺奶奶，在被常州交警查獲時，他已獨自在高速公路上行駛了近250公里。

新京報報導，高速交警21日接到指揮中心查緝布控指令，一名10歲男孩開車進入了滬蓉高速芳茂山服務區北區。民警趕到現場展開搜索，找到當事車輛。隨後，民警將孩子和車輛帶回大隊做進一步調查，並與其家人取得聯繫。

蘇州10歲男童偷開捷豹，高速路行駛近250公里被攔下。 (取材自新京報)
蘇州10歲男童偷開捷豹，高速路行駛近250公里被攔下。 (取材自新京報)
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經查，錢龍龍之前在泗洪老家跟隨爺爺奶奶生活，今年9月他被父母接到蘇州。事發前一天，錢龍龍被父親錢某打罵。10月21日7點，錢某準備送孩子上學時發現孩子不見了。通過調取家門口的監控視頻，發現孩子竟然開車走了。

常州市公安局交通警察支隊獲悉，在高速公路攔下男孩。副大隊長葉兵指出，錢龍龍早上6點多鐘從家出發，歷時5個小時開到常州，開了近250公里高速公路。

錢龍龍告訴民警，和父母生活的一個多月裡，他多次乘坐父親的汽車，慢慢掌握了開車的技能。被父親打後他越想越氣，打算開車回老家投奔爺爺奶奶。因不熟悉路線，他先誤將車開到了上海靜安區，發現方向不對再設置導航掉頭往滬蓉高速南京方向行駛。途經無錫段時，引發了一起兩車追尾事故

民警對錢龍龍的無證駕駛行為進行了批評教育，隨後，錢某開車帶孩子返回蘇州。而錢龍龍開車途中引發的事故責任將由其監護人承擔。

高速公路事故警察
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