不滿老爸打罵 蘇州10歲童開捷豹逃家 飆高速路250公里

2019-10-24 13:04 世界日報 北京24日電



蘇州10歲男童偷開捷豹，高速路行駛近250公里被攔下。 (取材自新京報) 分享 facebook

蘇州10歲男童錢龍龍（化名）被父親打罵後，一氣之下偷開家裡的汽車上路，他想回老家投奔爺爺奶奶，在被常州交警查獲時，他已獨自在高速公路上行駛了近250公里。

新京報報導，高速交警21日接到指揮中心查緝布控指令，一名10歲男孩開車進入了滬蓉高速芳茂山服務區北區。民警趕到現場展開搜索，找到當事車輛。隨後，民警將孩子和車輛帶回大隊做進一步調查，並與其家人取得聯繫。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蘇州10歲男童偷開捷豹，高速路行駛近250公里被攔下。 (取材自新京報) 分享 facebook

經查，錢龍龍之前在泗洪老家跟隨爺爺奶奶生活，今年9月他被父母接到蘇州。事發前一天，錢龍龍被父親錢某打罵。10月21日7點，錢某準備送孩子上學時發現孩子不見了。通過調取家門口的監控視頻，發現孩子竟然開車走了。

常州市公安局交通警察支隊獲悉，在高速公路攔下男孩。副大隊長葉兵指出，錢龍龍早上6點多鐘從家出發，歷時5個小時開到常州，開了近250公里高速公路。

錢龍龍告訴民警，和父母生活的一個多月裡，他多次乘坐父親的汽車，慢慢掌握了開車的技能。被父親打後他越想越氣，打算開車回老家投奔爺爺奶奶。因不熟悉路線，他先誤將車開到了上海靜安區，發現方向不對再設置導航掉頭往滬蓉高速南京方向行駛。途經無錫段時，引發了一起兩車追尾事故。

民警對錢龍龍的無證駕駛行為進行了批評教育，隨後，錢某開車帶孩子返回蘇州。而錢龍龍開車途中引發的事故責任將由其監護人承擔。