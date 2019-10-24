親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

科幻小說政治寓言 《銀河英雄傳說》的民主與專制

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

遭噴泉衝9公尺高重摔 5歲女童眼眶骨折肛門撕裂

2019-10-24 11:10聯合新聞網 綜合報導

這位女童遭噴泉水柱沖高9公尺重摔地面，導致下體撕裂、皮膚爛開。圖擷自Youtub...
這位女童遭噴泉水柱沖高9公尺重摔地面，導致下體撕裂、皮膚爛開。圖擷自Youtube
分享

許多家長都會帶著小朋友出門玩耍，但千萬要留意周遭危險事物。大陸江西省新余市的一位5歲女童跟著家人到公園散步，卻自己跑去噴泉處玩水，結果噴泉突然啟動，導致女童被水柱沖高9公尺並重重摔下，送醫後發現女童眼眶骨折、腸道肛門整個撕裂，連周圍的皮膚也爛開了，情況危急。

根據「新浪網」報導，這位女童當天趁著家人分神時跑到噴泉的主噴口處玩耍，沒想到噴泉卻突然啟動，女童當場被水柱沖高並重摔在地，家人見狀後立刻將她送往江西省兒童醫院，兒科重症監護病房主治醫師蔡丹表示「主要就是眼眶的骨折、眼球的損傷，撕裂的部位陰道、直腸、肛門整個撕裂，周圍皮膚基本上爛得比較開。」

醫師緊急為女童動手術，所幸手術相當順利，女童的生命徵象也恢復平穩，而醫師也表示近2個月已醫治過3起類似病例的兒童，呼籲家長一定要將小孩看管好，不要到噴泉附近玩耍，因為後果將有可能致命，醫師蔡丹說「主要是復合傷，就是內臟、骨折、會陰處的撕裂傷、皮膚的挫傷都有可能。最可怕的是，如果掉下來的話，撞到的是腦子，那有可能顱內出血。」

骨折
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

守靈7天…大連小伙為亡妻圓夢 葬禮前先辦婚禮

2019-10-23 13:39

「帶血妝」搭地鐵 遭安檢要求「卸了再上」

2019-10-22 13:06

名車停社區遭竊 竟是13歲鄰居偷開去上學

2019-10-22 13:05

電眼正妹外送員照片流傳 真實身份起底網友都心碎

2019-10-21 18:06

奧迪車停社區「離奇消失」 竟是13歲鄰居偷開上學

2019-10-21 17:08

數十台豪華車輛迎親 警方為這個理由攔停

2019-10-21 16:52

影／業績差罰吃朝天椒 女員工辣昏送醫還丟工作

2019-10-21 16:47

深夜食堂、24小時影院…中國猛推「夜間經濟」搶救GDP

2019-10-21 14:16

「炒鞋」生意太瘋狂 驚動人行警惕：防範金融風險

2019-10-21 14:14

女大生硬闖星巴克「免費試工」 員警得知理由哭笑不得

2019-10-21 13:50

落腳10天超重10斤 禿鷲景區被餵到胖得飛不起來

2019-10-19 13:11
看更多

熱門文章

壽終正寢 香港保安局長宣布撤回「逃犯條例」修訂

2019-10-23 15:15

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

2019-10-24 09:00

孫亞夫：兩岸關係正在經歷一場較量

2019-10-23 11:46

參加日皇登基 林鄭滑手機挨轟失禮

2019-10-23 13:40

李克強穩外貿 下四道指令

2019-10-23 23:50

北京擬撤換林鄭月娥？港資深大律師稱 違反基本法

2019-10-23 13:36

台灣電商首例！淘寶台灣喊：1元清空百萬購物車

2019-10-23 20:54

成都三度榮登中國表現最佳城市 擠下深圳與北京

2019-10-23 22:57

傳接替林鄭月娥 陳德霖與唐英年均不回應揣測

2019-10-23 15:56

美拒發簽證 陸缺席宇航聯大會

2019-10-24 00:12

談及大陸經貿 陸國務院報告指出三點需改善

2019-10-23 14:16

港府救觀光 一億港幣補助旅行社

2019-10-24 00:12

用錢包抗爭 香港示威者光顧黃店抵制藍店

2019-10-23 16:47

香港示威旺角小米遭破壞 運輸工趁機偷手機被判三個月

2019-10-23 14:09

張簡珍接任上海市台協會長

2019-10-23 21:18

甘肅醫院喋血 女醫生遭昔日病患刺死

2019-10-23 16:20

喝奶茶睡不著？多家台資珍奶被檢出含咖啡因

2019-10-24 10:57

金融時報：陸擬撤換林鄭 新特首考慮陳德霖和唐英年

2019-10-23 13:50

被指宣揚共產主義 馬來西亞禁一帶一路漫畫

2019-10-24 09:46

油炸蝗蟲 催生脫貧新產業

2019-10-24 04:10

抗爭4個月 港府正式撤回修例

2019-10-24 00:12

中國營商環境持續改善 美國強生宣佈加碼投資

2019-10-23 20:52

陸最大郵輪母港 將在廣州營運

2019-10-24 04:17

遭噴泉衝9公尺高重摔 5歲女童眼眶骨折肛門撕裂

2019-10-24 11:10

合照要4000元？ 前央視主持趙忠祥：抓一例賠百倍

2019-10-23 16:17

「你媽就是你媽」 中國簡政便民再取消42項奇葩證明

2019-10-23 13:38

全球前500大新能源企業 陸企居首

2019-10-24 04:18

來杯驢皮拿鐵… 東阿阿膠跨界賣咖啡

2019-10-23 13:36

傳計畫撤換林鄭月娥 北京否認

2019-10-24 00:12

守靈7天…大連小伙為亡妻圓夢 葬禮前先辦婚禮

2019-10-23 13:39

安倍會王岐山 促習近平明年春天訪日

2019-10-24 09:27

防金融風險 陸嚴打經濟犯罪

2019-10-24 04:20

環球時報：中央政府將繼續支持林鄭月娥

2019-10-23 16:22

前中國華電總經理雲公民被查 曾任山西省委副書記

2019-10-24 10:57

中國外交部：未獲美簽 導致中方缺席太空大會

2019-10-23 19:17

陸衝刺旅遊 擴大過境免簽口岸

2019-10-23 23:50

民企苦 劉鶴：政府還錢是重要政治任務

2019-10-23 12:58

中國外交部：更換林鄭是政治謠言 中央堅定支持

2019-10-23 18:49

官方後法推翻前規 逾千北京市民抗議強拆

2019-10-23 18:51

陸跨境電商 進出口額增52.3%

2019-10-24 04:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top