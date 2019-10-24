遭噴泉衝9公尺高重摔 5歲女童眼眶骨折肛門撕裂
2019-10-24 11:10聯合新聞網 綜合報導
許多家長都會帶著小朋友出門玩耍，但千萬要留意周遭危險事物。大陸江西省新余市的一位5歲女童跟著家人到公園散步，卻自己跑去噴泉處玩水，結果噴泉突然啟動，導致女童被水柱沖高9公尺並重重摔下，送醫後發現女童眼眶骨折、腸道肛門整個撕裂，連周圍的皮膚也爛開了，情況危急。
根據「新浪網」報導，這位女童當天趁著家人分神時跑到噴泉的主噴口處玩耍，沒想到噴泉卻突然啟動，女童當場被水柱沖高並重摔在地，家人見狀後立刻將她送往江西省兒童醫院，兒科重症監護病房主治醫師蔡丹表示「主要就是眼眶的骨折、眼球的損傷，撕裂的部位陰道、直腸、肛門整個撕裂，周圍皮膚基本上爛得比較開。」
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醫師緊急為女童動手術，所幸手術相當順利，女童的生命徵象也恢復平穩，而醫師也表示近2個月已醫治過3起類似病例的兒童，呼籲家長一定要將小孩看管好，不要到噴泉附近玩耍，因為後果將有可能致命，醫師蔡丹說「主要是復合傷，就是內臟、骨折、會陰處的撕裂傷、皮膚的挫傷都有可能。最可怕的是，如果掉下來的話，撞到的是腦子，那有可能顱內出血。」
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