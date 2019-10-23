守靈7天…大連小伙為亡妻圓夢 葬禮前先辦婚禮

2019-10-23 13:39 世界日報 北京23日電



來源：YouTube

遼寧大連男子徐世南的妻子近日患癌去世，他在殯儀館為妻子守靈七天，還為她補辦一場婚禮。徐世南說，他和妻子2013年領證，還沒辦婚禮妻子就患癌，抗癌五年夫妻倆從不流淚，但葬禮上，他還是沒忍住。

小伙為亡妻守靈7天在殯儀館辦完婚禮又辦葬禮 (視頻截圖) 分享 facebook

梨視頻報導，五年半前，徐世南的妻子楊柳被查出癌症。34歲的楊柳日前在徐世南陪伴下，平靜地離開人世。徐世南說，他們幾度打算舉行婚禮卻一直沒有實現，如今，妻子走了，給她舉辦一場粉紅色玫瑰主題的婚禮，是完成妻子最後的心願。

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21日清晨，大連市殯儀館裡這場特殊的婚禮和葬禮，感動所有認識和不認識他們的人。穿著婚紗的楊柳帶著徐世南的愛、全國病友的祝福，躺在169盆粉紅色玫瑰中，和丈夫舉行婚禮。169盆鮮花是全國各地的病友送來的。婚禮後的葬禮簡單、平靜。

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徐世南和楊柳雖是大學同學，兩人卻相識於網路。徐世南最初幫人辦理信用卡，兩人之後在學校附近開間小超市。直到2012年5月，在親戚指導下，他進入水產養殖行業。

據報導，2013年8月13日，兩人在相識六年整的日子裡登記結婚，徐世南並在楊柳的老家營口買了房子，準備舉辦婚禮。但當年11月，楊柳右側乳房開始疼痛。次年3月進行手術後，確診為癌症。

楊柳手術後兩年經歷8次化療，32次放療，一年的靶向治療。楊柳在網上發布自己的治療經歷，心路歷程，不僅幫助和她有同樣經歷的全國病友，還鼓勵大家積極面對人生。楊柳被醫院評為「抗癌小明星」，在微博上也幫助7000多名網友。

2018年7月，楊柳癌症復發，今年5月，癌細胞已轉移到骨頭、肝，日前不幸去世。報導說，當天清晨的婚禮和葬禮，徐世南代躺在鮮花中穿著新買婚紗的楊柳向雙方父母鞠躬行禮。「今天的婚禮，雖然遲了，也圓了楊柳未圓的夢想。我能做的，就是完成你的心願。」雖然告誡自己不哭，在推著楊柳去火化時，徐世南還是崩潰了。

對此，網友都說好感動：「我又相信愛情了」、「看得眼睛紅了…」、「可憐，可惜，可嘆，願來生結為連理」、「願來世相逢直至白頭」。