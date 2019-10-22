「帶血妝」搭地鐵 遭安檢要求「卸了再上」

2019-10-22 13:06 世界日報 北京22日電



廣州地鐵安檢要求多名乘客卸妝，工作人員：因妝容驚悚「帶有血跡」避免引起恐慌。 (取材自北京時間) 分享 facebook

北京時間報導，有網友近日發布視頻稱，在廣州漢溪長隆地鐵站被要求卸妝。視頻中多名乘客在地鐵站進站口處，正在擦拭臉上妝容。廣州地鐵相關負責人稱，視頻中乘客妝容較為驚悚，臉上帶有「血跡」，要求卸妝是因避免引起其他乘客恐慌。

對此，網友多數贊同廣州地鐵的作法 ，有人說：「公共環境要注意市容市貌，必須卸妝！」「醜人多作怪，支持廣州地鐵」、「地鐵做的對！化妝化得鬼不像鬼人不像人就必須卸妝。」、「萬聖節沒到呀，咋這麼早就出來嚇人啦」、「出來嚇人就是你的不對了！」

也有人說：「並不覺得化這樣的妝有什麼問題，也不會覺得這種妝引起我的恐慌。」不過很快就被打槍：「地鐵不是一對一，你不恐慌，不代表其他人不恐慌的，特別老人家。」

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另據IT之家報導，此前也曾發生類似事情， 今年3月，微博網友曝廣州地鐵因其化哥德妝被安檢人員攔下要求卸妝，原因是該女子妝容「有問題，太恐怖」。對此，廣州地鐵發文致歉，稱當事安檢人員處置不當，並對當時安檢員進行處理。