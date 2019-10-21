數十台豪華車輛迎親 警方為這個理由攔停

2019-10-21 16:52 世界日報 中國新聞組／北京21日電



湖北恩施市20日出現豪華婚禮，迎親車隊由勞斯萊斯打頭陣、後面跟著法拉利、藍寶堅尼等幾十輛豪車，天上還有無人機在航拍。據了解，新郎袁某家境並非大富大貴，之所以能有這等排場，是因為他在武漢從事婚慶行業多年，「有資源，很多朋友來捧場」。

上游新聞報導，由勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼等豪車組成的車隊20日上午在恩施市政務服務中心前集結，車隊旁還有多輛迎賓摩托車，天上還有無人機參與航拍。車隊集結後，駛向建始縣業州鎮松樹坪村。在村道上，有一處氣球組成的拱門架，上面寫著：「恭賀新郎袁某、新娘陳某新婚誌禧。」

這場婚禮還透過視頻平台進行了現場直播，不少網友送上祝福。

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不過，領頭的勞斯萊斯被印有「百年好合」字樣的塑膠膜遮擋，其中三輛車的行駛證遭交警暫扣。恩施警方表示，「為了不影響婚禮，當時沒有進一步處理，但事後還是要處理的」。