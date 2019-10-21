影／業績差罰吃朝天椒 女員工辣昏送醫還丟工作

2019-10-21 16:47 世界日報 中國新聞組／北京21日電



湖南長沙一家養生館為了刺激員工業績，規定如果業績沒達標，員工要吃苦瓜和朝天椒做為處罰。9月底，楊姓女員工由於業績不佳接受處罰，她在吞下苦瓜和四根朝天椒後，當眾昏倒。她回家休養一個月，想回去上班時，卻發現自己已被踢出工作群組。

湖南都市報導，楊小姐表示，她2018年12月入職「境約主題養生館」SPA組，今年9月初，公司推出促銷活動，給員工分組制定業績目標，她所帶領的SPA組業績沒有達標，當天約有十名員工接受懲罰。

養生館規定，業績不達標的員工要在全部人面前生吃苦瓜和朝天椒。楊小姐在連續吃下了四根朝天椒後，胃部不適，昏倒送醫，被診斷為「淺表性胃炎」。據報導，楊小姐表示，在家休養的時候，雖然提出想回去上班，主管卻叫她休息，還把她踢出了工作群，在店內的工牌、工號也全被撤下。

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至於針對員工的懲罰，養生館負責人確認有此事，但他稱懲罰制度是徵得所有員工認可的。不過，事發後，他也意識到執行懲罰存在疏忽。

但負責人也表示：「從9月8日到今天，一個月了，如果醫院診斷明確休息時間，了解的是一個禮拜，這段時間沒做任何交接還不斷向公司要賠償、要挾。」負責人說，楊小姐在家休養一個月，沒有提供假條，也沒有到公司辦理交接工作，期間還有過激行為，因此按照規定視為自動離職。

目前，養生館已支付楊小姐治療期間所有醫藥費。

湖南金州律師事務所律師俞丹佳表示，生吃苦瓜和生吃辣椒在一定程度上，可能會損害勞動者的身體健康權；用人單位可以依據實際情況制定勞動紀律，但是規章制度不能違反法律的規定，不能損害勞動者生命權和健康權。