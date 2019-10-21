電眼正妹外送員照片流傳 真實身份起底網友都心碎

2019-10-21 18:06 聯合新聞網 綜合報導



近日在網路上更流傳一組「熊貓外送員」的電眼正妹照，引起網友瘋狂討論，但當網友透露他的真實身份後，竟讓不少男性網友心碎崩潰。圖擷自 Nicky 1/2 Cosplay 分享 facebook

外送平台現今在台灣引起相當多的話題，許多帥哥正妹也紛紛投入這個行業，想分食美食外送商機的大餅。近日在網路上更流傳一組「熊貓外送員」的電眼正妹照，引起網友瘋狂討論，但當網友透露他的真實身份後，竟讓不少男性網友心碎崩潰。

日前有名男網友在爆廢公社PO出三張正妹外送員的照片，照片中只見這名外送員擁有一雙迷人的雙眼，身材也相當姣好不僅前凸後翹，還有一雙超細的長腿，再配上一雙過膝高筒襪和超短熱褲，讓網友看了紛紛大噴鼻血，便好奇的詢問這名電眼正妹到底何方神聖？

這名電眼正妹隨後立刻被網友起底，身為男人的真實身份曝光後令許多男網友都感到有些失望。原來這名正妹其實是香港知名偽娘Nicky，平時的興趣就是Cosplay，近日他在臉書上PO出一系列外送員照片，並在文中表示因為自己上一份工作遭到老闆毛手毛腳，因此憤而辭職，並聽說送foodpanda有很高的薪資，所以才下決心試試，還在留言中提到「畢竟要賺錢才能養家喊買新衣服穿給大家看喔！」甚至還PO出一張自己穿著foodpanda制服配上小熱褲的自拍寫道「制服，適合我嗎？」不少網友也很捧場的直呼「我要天天叫外賣了！」

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不過或許是因為偽娘的緣故，爆廢公社的原PO日前已將文章刪除，即使如此還是有許多網友支持這位「偽娘外送員」，甚至還有網友請求送來台灣「可以直送台灣嗎」、「有提供台灣地區的服務嗎」、「好羨慕那位客人喔」、「可以把你自己送來台灣嗎」。