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奧迪車停社區「離奇消失」 竟是13歲鄰居偷開上學

2019-10-21 17:08聯合新聞網 綜合報導

大陸一名國小六年級的學生，偷社區的車代步開去學校。圖擷自「看看新聞」
大陸一名國小六年級的學生，偷社區的車代步開去學校。圖擷自「看看新聞」
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日前大陸重慶市江津區發生一起竊車案，事件相當離譜。一位陳姓女子向當地警方報案說，停放在自家社區地下室停車場的奧迪（Audi）轎車，隔天準備開車時離奇消失。警方獲報後立刻調閱監視器，發現竊嫌竟是一名國小六年級的周姓學生，他竊車後開去學校，並把車停放在學校對面社區，然後走路進學校。

據「看看新聞」報導，重慶市江津區雙福派出所日前接獲陳姓女子報案，停放在社區停車場的自家黑色奧迪轎車，隔天要開車時發現離奇消失，警方獲報後調閱監視器鎖定社區內一名13歲周姓少年，周姓少年落網後坦承車是他偷的。

周姓少年偵訊時表示父母雙亡後，便跟著親生姐姐生活。日前經過車庫準備回家時，順手拉了奧迪轎車的車門，沒想到車門沒鎖而且車鑰匙就留在車內。他這時心起歹念，想說平日上學路途遙遠，有車代步也不錯，於是就把車開到自家社區不遠的大賣場停車場停放，然後才回家。

隔天，周姓少年按照自己的計畫把車開到學校對面的社區停車場停妥後，再徒步進學校。放學後再把車開回家附近的大賣場，準備再接續使用，卻當場被埋伏的警方逮獲。經警方調查車內並無財物損失，車體只有一處輕微刮損，又因周姓少年未成年，對其偷開車行為不予處罰，只有對其進行法治教育，並責成其監護人嚴加管教。雙方最後也達成協議，少年家屬對造成車主的損失給予賠償。

大陸一名國小六年級的學生，偷別人的車代步開去學校。圖擷自「看看新聞」
大陸一名國小六年級的學生，偷別人的車代步開去學校。圖擷自「看看新聞」
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