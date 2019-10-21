「炒鞋」生意太瘋狂 驚動人行警惕：防範金融風險

2019-10-21 14:14 世界日報 北京21日電



瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！ (取材自第一財經) 分享 facebook

官媒點名警惕「炒鞋」的報導，再次讓這一持續火爆的話題重回視野。據觀察者網報導，中國人民銀行上海分行近日發布「警惕『炒鞋』熱潮，防範金融風險」的金融簡報指出，一是「炒鞋」交易呈現證券化趨勢，日交易量巨大；二是部分第三方支付機構為「炒鞋」平台提供分期付款等加槓桿服務，槓桿資金入場助長了金融風險；三是操作黑箱化，平台一旦「跑路」，容易引發群體性金融危機。

報導稱，中國已有10餘個「炒鞋」平台，毒、Nice、鬥牛、當客（get）、YOHO!有貨、識貨、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等，參與者數量多、交易量大、價格波動劇烈等特徵。

狂熱的消費需求，催生出二級市場。根據美國球鞋電商平台StockX數據，2018年球鞋二級市場銷量中，NIKE旗下的AJ品牌占據44%的份額，NIKE品牌（除AJ外）占26%，Adidas品牌占24%，其他品牌僅占6%。

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而潮鞋市場的「霸主」、NIKE旗下的AJ也在不斷製造話題性。前不久發售的AJ1「禁止轉賣」，就被指是NIKE又一成功營銷案例。「透過這些限量款把產品的話題度炒熱，緊接著開始換著配色加大貨量發售，以此達到盈利的效果，這是耐克最慣用的手段之一。」業內人士稱。

除了限量之外，區域限定也是NIKE常用的一個營銷手段。由於發售貨量不是很大，而且只在指定的地區發售，區域限定的發售顯得更難得。

新華社此前發文表示，監管部門和行業協會對一些「炒鞋」平台的投機行為，不能視而不見。如今，「炒鞋」已經形成一條灰色產業鏈，有些「炒鞋」App在其中扮演了不太光彩的角色。比如，有些平台玩起了只炒作鞋的歸屬權的「雲炒鞋」亂象，還有些平台可能涉及金融違法行為。應該通過嚴格監管和積極引導，讓「鞋穿不炒」成為一種共識。

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將球鞋交易變成證券活動，實際上是美國的球鞋轉售平台StockX公司的創意，該公司今年宣布在新一輪融資中獲得了1.1億美元的投資，其估值超過了10億美元，獲得了許多美國金融機構的支持。