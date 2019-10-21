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深夜食堂、24小時影院…中國猛推「夜間經濟」搶救GDP

2019-10-21 14:16世界日報 北京21日電

不讓你睡！刺激經濟 官方鼓勵夜生活 新華社
不讓你睡！刺激經濟 官方鼓勵夜生活 新華社
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中國今年第三季GDP增速又進一步下滑至6%，創下近27年來新低值。面對經濟持續走低該怎麼辦？中國官方想出的辦法是：不讓你睡！積極推動所謂的「夜間經濟」，鼓勵民眾下班後別急著回家休息，而是好好享受「夜生活」。

在中美貿易戰導致出口下滑等壓力下，拓展內需消費被中國官方視為是維持經濟增長的「穩定器」。對於如何進一步刺激民眾消費，中國官方把腦筋動到「夜生活」上面來了。

國務院辦公廳8月底公布「關於加快發展流通促進商業消費的意見」，明確提出要活躍夜間商業和市場。北京上海、天津、重慶、西安等地，早已紛紛推出相關政策，積極推動「夜間經濟」。

打造深夜食堂、24小時影院

例如上海就發布「關於上海推動夜間經濟發展的指導意見」，提出要打造一批夜生活集聚區，推動上海「晚7時至次日6時」夜間經濟的繁榮發展。具體措施包括：做好夜市試點工作，打造「深夜食堂」，以及培育話劇、音樂劇、歌舞劇等夜間文化藝術項目，放寬對深夜影院、深夜書店、音樂俱樂部、駐場秀等夜間文化娛樂業的管理等。

為響應這項政策，上海兩家歷史悠久的老牌影院—大光明電影院、國泰電影院已於7月15日宣布，率先成為上海第一批「24小時影院」。

上海市文化和旅遊局隨後又宣布，推出100多家夜間對外開放的文化旅遊設施，包括中國首家特色夜間野生動物園—上野夜間動物園。上海多座博物館、美術館、紀念館，也配合在特定日期延長開放。

不讓你睡！刺激經濟 官方鼓勵夜生活 中國新聞社
不讓你睡！刺激經濟 官方鼓勵夜生活 中國新聞社
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夜間安全、交通不便成隱憂

根據中國旅遊研究院調查，在限制中國民眾夜間體驗的因素中，安全是受訪者最擔心問題，占比高達49.4%，其次有25.8%擔心夜間交通不便。

上海北京
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