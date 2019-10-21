親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

女大生硬闖星巴克「免費試工」 員警得知理由哭笑不得

2019-10-21 13:50香港01 向樂高

女大生想用實力證明自己適合星巴克的工作職務。圖片來源／荔枝視頻
女大生想用實力證明自己適合星巴克的工作職務。圖片來源／荔枝視頻
分享

有些工作聘用員工之前會要求試工，不過南京一名女大學生卻不請自來，為了應徵南京南站一間星巴克（Starbucks）的職缺，竟突然跑到店內擦桌子、替客人端飲料，直接用「實力」證明換取職位。不過，店家卻覺得相當困擾，無論如何勸說，請她離開，女子依然故我，最後該店只好報警，警員得知女子「勤快工作」的理由馬上哭笑不得。

該名女大生在8日上午到南京南站的星巴克，並突然擦起桌子和掃地來，甚至主動收取顧客的飲料單，再將飲料端給顧客，甚至一度想進入吧枱沖咖啡。

星巴克員工表示，「她進到店內一句話都沒說，開始做起員工該做的活，只要我們的員工做什麼，她就跟着做什麼，我們收東西，她就也來收東西，導致有顧客還以為她也是店員，向她詢問東西。當其他店員都在忙碌的時候，她甚至還打算闖進吧枱內工作，這已經干擾到我們了。」

女子的舉動令店員相當困擾，不論怎麼勸說，女子都不肯停止工作，最後店家只好報警處理。警方到場後請女子離開，女子向警方坦言，由於畢業後求職困難，偶然發現這間星巴克生意不錯，想在該店工作，但不善言辭的她不知如何表達，才想到以這種方式求職。警員聽後哭笑不得，只能安慰女子，「你太着急了！想打工你跟店家好好說呀，直接做幹嘛呢？」

延伸閱讀：

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

Starbucks三色特飲走晒樣　台妹一睇似發霉汁　員工：太難整

文章授權轉載自《香港01》

星巴克求職大學生打工
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

「炒鞋」生意太瘋狂 驚動人行警惕：防範金融風險

2019-10-21 14:14

深夜食堂、24小時影院…中國猛推「夜間經濟」搶救GDP

2019-10-21 14:16

落腳10天超重10斤 禿鷲景區被餵到胖得飛不起來

2019-10-19 13:11

糾正寫字姿勢推「矯正神器」惹爭議 網友：似養殖場

2019-10-19 11:33

災難級設計！大學用「911恐襲照」宣傳課程被罵爆

2019-10-18 18:42

吃狗肉上癮！男毒殺百條狗「開腸剖肚」 冷凍庫爆滿

2019-10-18 17:41

陶俑鬥雞眼…一流大學博物館滿滿贗品 背後真相「水很深」

2019-10-18 09:00

影／「不送上樓就投訴」 外送員怒在餐點「加料」

2019-10-17 16:54

為拍抖音不要命！陸女站在懸崖邊 強風一吹身體就搖

2019-10-17 16:49

6正妹全裸泡湯 「上帝視角」美照讓網友大讚

2019-10-17 15:54

秀澡堂自拍 背後裸女入鏡 大連女子：畫面不清楚拒撤

2019-10-17 11:58

飄仙氣…洛陽女大生軍訓照暴紅 經紀公司排隊簽約

2019-10-17 11:57

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

從金絲猴到綠孔雀 用影像保護自然

2019-10-17 10:01

正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20
看更多

熱門文章

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

2019-10-21 11:00

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍指向示威者

2019-10-20 15:27

旺角小米店舖被縱火 火勢猛烈大門焚毀

2019-10-20 22:07

民陣副召集人：至少35萬人參與九龍示威遊行

2019-10-20 23:16

瘋狂的「炒鞋」生意 這次驚動大陸央行！

2019-10-20 21:52

鏡頭前撒尿、持氣槍挑釁 尖沙咀警署淪羞辱對象

2019-10-20 22:39

反送中／水炮車彌敦道射藍色水柱 現場有記者受傷

2019-10-20 16:54

女大生硬闖星巴克「免費試工」 員警得知理由哭笑不得

2019-10-21 13:50

港九龍遊行35萬人參與 警開始驅散

2019-10-20 21:31

民陣譴責港警向清真寺噴藍色水 侮辱宗教場所

2019-10-20 19:40

兩岸四地論壇烏鎮發聲 陸官方護擁一國兩制

2019-10-20 21:45

魏鳳和：大陸不吃美國大棒政策那一套

2019-10-21 11:11

反送中九龍示威 多地縱火

2019-10-21 00:36

香港九龍遊行 旺角小米遭人縱火

2019-10-20 23:07

示威者向尖沙嘴警署擲汽油彈 警方射催淚彈

2019-10-20 16:18

道歉還不夠！ Dior發布會放「我和我的祖國」遭譏

2019-10-20 20:00

中共對台武力恫嚇 陸委會：打消「以武促統」妄想

2019-10-21 11:50

陸國防部長：台獨搞分裂是死路一條

2019-10-21 10:14

傳網民20日遊行號召攜刀「私了」 5000警力戒備

2019-10-20 16:53

港示威者廣東道中資銀行分行縱火 冒出濃煙

2019-10-20 15:31

港警水炮車噴汙清真寺 林鄭今早到訪致歉

2019-10-21 12:25

過世14年 趙紫陽終於低調安葬

2019-10-21 00:36

蘋果庫克任職北京清華大學 親中行動再一筆

2019-10-21 10:49

港警於大埔兩部車輛 檢獲42瓶汽油彈等武器

2019-10-20 19:39

樂視賈躍亭離婚 破產前向妻轉帳51萬美元

2019-10-21 10:54

「量子騙局」遠程治病、速讀 大媽被誆110萬元

2019-10-21 11:09

人民幣匯率 摩根大通估今年底降至7.05

2019-10-21 13:01

和上海台辦李文輝談什麼？柯文哲：錢要花完才可回去

2019-10-21 10:58

特赦未成年示威者 港特首：說多恐釋錯誤訊息

2019-10-20 19:16

電動車新巴客2.0 智慧電池自帶空調

2019-10-21 02:09

高端頭戴VR 陸產量衝全球7成

2019-10-21 02:04

江西「麻將館禁令」嚴厲取締惹爭議

2019-10-21 12:52

特赦未成年示威者？ 林鄭：願研究

2019-10-21 00:36

吃土豆扶貧 這所四川大學6天吃掉12噸

2019-10-20 17:13

山西小夥用圓珠筆 畫出3D古建築

2019-10-20 19:50

柯文哲和李文輝會面 聚焦文化、經貿交流

2019-10-21 12:44

把塑料膜穿成婚紗 這個東北小伙登《VOGUE》雜誌

2019-10-20 17:13

上海、長三角 外資搶灘中國燈塔

2019-10-21 02:09

時隔5年 中韓重啟國防戰略對話

2019-10-21 10:34

上海打造金融中心 業界：人才最重要

2019-10-21 02:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top