落腳10天超重10斤 禿鷲景區被餵到胖得飛不起來

2019-10-19 13:11 世界日報 中國新聞組／北京19日電



這隻禿鷲為幼年禿鷲，體重正常為14斤，牠卻有24斤重。圖／世界日報提供 分享 facebook

大連一隻在景區落腳10天的禿鷲被餵得胖到飛不起來。經專家鑑定，這隻禿鷲為幼年禿鷲，體重正常為14斤，牠卻有24斤重。目前動物保護中心將其抓回減重，等到恢復正常後再野外放飛。對此，有網友發表評論，「混吃等死何等幸福。」

新浪網報導，日前民眾通報大連莊河天門山景區內有一隻張開翅膀長2米多的大鳥，疑似因受傷無法飛起。據悉，救援人員趕到時發現，這隻禿鷲站在景區的路邊上，旁邊還撒落著火腿腸之類的東西，可能有人餵過。

為了將其捕獲施救，一名動保志願者「花花」找了一件衣服，試圖先蒙住牠的頭，抓住翅膀，迅速地將牠塞到救護車中。花花表示，其實當時心中是非常害怕的，因為這隻禿鷲體型太大，尤其是張開翅膀時，比人還大。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

據悉，寵物醫院其他動物看到這位碩大的「病友」，更「驚呆了」、「嚇跑了」。經過寵物醫院大夫的診斷，這只禿鷲並無傷情，但身體虛弱。它之所以飛不起來，醫生懷疑是這只禿鷲停落在景區，被人為過度餵養，導致胃腸道感染。

大連護鳥志願者團隊表示將把禿鷲送往旅順百鳥園寄養一段時間，再行放生。

禿鷲是中國國家二級保護動物，在民間俗稱「座山鵰」， 其帶鉤的嘴能輕易啄破和撕開堅韌的牛皮。