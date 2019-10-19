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落腳10天超重10斤 禿鷲景區被餵到胖得飛不起來

2019-10-19 13:11世界日報 中國新聞組／北京19日電

這隻禿鷲為幼年禿鷲，體重正常為14斤，牠卻有24斤重。圖／世界日報提供
這隻禿鷲為幼年禿鷲，體重正常為14斤，牠卻有24斤重。圖／世界日報提供
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大連一隻在景區落腳10天的禿鷲被餵得胖到飛不起來。經專家鑑定，這隻禿鷲為幼年禿鷲，體重正常為14斤，牠卻有24斤重。目前動物保護中心將其抓回減重，等到恢復正常後再野外放飛。對此，有網友發表評論，「混吃等死何等幸福。」

新浪網報導，日前民眾通報大連莊河天門山景區內有一隻張開翅膀長2米多的大鳥，疑似因受傷無法飛起。據悉，救援人員趕到時發現，這隻禿鷲站在景區的路邊上，旁邊還撒落著火腿腸之類的東西，可能有人餵過。

為了將其捕獲施救，一名動保志願者「花花」找了一件衣服，試圖先蒙住牠的頭，抓住翅膀，迅速地將牠塞到救護車中。花花表示，其實當時心中是非常害怕的，因為這隻禿鷲體型太大，尤其是張開翅膀時，比人還大。

據悉，寵物醫院其他動物看到這位碩大的「病友」，更「驚呆了」、「嚇跑了」。經過寵物醫院大夫的診斷，這只禿鷲並無傷情，但身體虛弱。它之所以飛不起來，醫生懷疑是這只禿鷲停落在景區，被人為過度餵養，導致胃腸道感染。

大連護鳥志願者團隊表示將把禿鷲送往旅順百鳥園寄養一段時間，再行放生。

禿鷲是中國國家二級保護動物，在民間俗稱「座山鵰」， 其帶鉤的嘴能輕易啄破和撕開堅韌的牛皮。

大連護鳥志願者團隊表示將把禿鷲送往旅順百鳥園寄養一段時間，再行放生。圖／世界日報...
大連護鳥志願者團隊表示將把禿鷲送往旅順百鳥園寄養一段時間，再行放生。圖／世界日報提供
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