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糾正寫字姿勢推「矯正神器」惹爭議 網友：似養殖場

2019-10-19 11:33香港01 記者朱利安／報導

陝西省寶雞市一間小學近日在學生書桌安裝「矯正裝置」，確保學童書寫時姿勢端正。圖／...
陝西省寶雞市一間小學近日在學生書桌安裝「矯正裝置」，確保學童書寫時姿勢端正。圖／香港01提供
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不少家長都擔心年幼子女學習時的坐姿影響脊椎和視力，陝西省寶雞市一間小學近日便在所有書枱安裝「矯正裝置」，確保學童書寫時姿勢端正。當學童欲趴在桌上寫字時，下巴至頸部會被裝置卡住。家長和網民反應兩極，有家長稱使用該裝置後，孩子在家不再趴着做功課，認為應推廣至其他省市；但也有人傾向用教育的方法處理姿勢，形容做法令課室變成「養殖場」和「監牢」。

據內媒報道，寶雞市一間小學為了糾正學生書寫時坐姿，阻止他們趴着看書或者寫字，在學生桌上安裝了「矯正裝置」。裝置橫跨整張書桌，當學生頭部垂得過低時便會被裝置組件擋住。有學生家長受訪時表示，以往小孩在家中經常趴着做功課，但當校方引入該裝置後，小孩連在家中的坐姿也有改變，「慢慢有種抬起頭寫作業的現象」。

對於校方的做法，網民反應兩極，有人認為現今社會大部分人都有近視，與年幼時的上課坐姿有關，例如趴着做功課或溫習，讚賞校方做法「才是對他們（學生）身體一輩子負責」，又稱視力和脊椎問題可影響終生，「好的坐姿真的太有必要了，辛苦半月得益終生」。

然而，也有網民質疑校方本末倒置，建議學校「多空出點時間讓孩子運動，少搞這些奇葩事」，直言這做法令課室與「工廠」，裝上裝置後，學生跟「養殖場裏的雞鴨牛羊圈」無分別，學童像在「坐監」。

當學生頭部垂得過低時便會被擋住。圖／香港01提供
當學生頭部垂得過低時便會被擋住。圖／香港01提供
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對於校方的安裝「嬌正神器」的做法，網民反應兩極。圖／香港01提供
對於校方的安裝「嬌正神器」的做法，網民反應兩極。圖／香港01提供
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他們質疑該裝置有安全隱患。圖／香港01提供
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文章授權轉載自《香港01》

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