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災難級設計！大學用「911恐襲照」宣傳課程被罵爆

2019-10-18 18:42香港01 記者向樂高／報導

香港理工大學的土木及環境工程學系，被發現在新海報上使用911災難相片。圖翻攝自香...
香港理工大學的土木及環境工程學系，被發現在新海報上使用911災難相片。圖翻攝自香港01
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911襲擊事件造成重大傷亡，即使經過18年很多受害人和死者家屬仍未能走出陰影，不過香港理工大學的土木及環境工程學系，近日被發現竟在新海報用上911恐擊的災難相片，以宣傳其工程學課程，引來大批網友批評「傷口上灑鹽」。

香港01向理大查詢，理大表示已知悉該學系有關事件引起的迴響，已立即作出跟進。

理工大學土木及環境工程學系近日推出海報宣傳多個課程，包括可持續結構及消防工程學（榮譽）工學士學位，有網友發現海報竟然用上美國911襲擊的照片，而另一款的海報則用了2017年倫敦24層住宅格蘭菲塔（Grenfell Tower）沖天大火的相片，該次意外共造成72人死亡。

不少網友狠批理大海報用這些相片猶如「傷口上灑鹽」，沒有同理心，有人諷刺相關課程「助你踏上專業恐怖分子之路」，不過有人指出可能是無心之失。

對此理大表示，土木及環境工程學系在推廣其學位課程之海報上選取了有關火災的圖片，該學系的原意是希望透過圖片，讓大眾明白結構及防火工程學對防範重大火災有重要作用。理大知悉該學系就有關事件引起之迴響，已立即作出跟進。

理大回覆，使用照片的本意，本來是要讓大眾明白結構及防火工程學對防範重大火災有重要...
理大回覆，使用照片的本意，本來是要讓大眾明白結構及防火工程學對防範重大火災有重要作用。圖翻攝自香港01
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文章授權轉載自《香港01》

恐怖分子火災香港
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