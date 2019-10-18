親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

吃狗肉上癮！男毒殺百條狗「開腸剖肚」 冷凍庫爆滿

2019-10-18 17:41香港01 記者李納德／報導

大陸一名男子吃狗肉成癮，竟毒殺別人的狗偷回去吃。圖翻攝自微博
大陸一名男子吃狗肉成癮，竟毒殺別人的狗偷回去吃。圖翻攝自微博
分享

現代社會普遍對吃狗肉反感，但大陸一名男子為了吃狗肉，竟毒殺別人的狗偷回去吃。日前上海嘉定區接連發生寵物失蹤事件，後來公安鎖定一名男子，在其住所發現一個冰庫，約10平方米大，裏面竟放了成堆的狗屍，內臟全被取走。男子承認自己下藥殺害狗隻，沒想到殺了太多，吃不完就放在冷藏庫裏，打算冬天賣給飯店。公安調查後確認男子共盜竊了100多隻狗，涉盜竊正被刑事拘留。

上海嘉定區婁塘鎮有村民的看門狗接連失蹤，懷疑有人偷狗，報警求助。公安調查該區的閉路電視畫面，發現一名可疑男子，在9月7日凌晨4點左右，在當地燈塔村民居附近，騎電單車在一隻狗面前，鬼鬼祟祟放下一小包東西。兩隻狗聞到氣味撲上去吃，但吃了幾口，其中一隻倒下一動不動。男子其後將狗帶走，全程約花了3分鐘。

公安翻查該區的大量監控紀錄，找到涉案的王姓男子行蹤。9月17日，公安到王男租住的單位，在裏面發現一個有10平方米大的冷庫，打開放滿一層層的狗屍，大約30多隻，還殘留着行兇留下的血迹，連公安都嚇一跳。公安檢查狗屍，幾乎全部都被劏好，開膛破肚沒有內臟。狗屍多為村民放養的唐狗，還有少量的名種狗，例如貴婦狗。

請注意，以下圖片可能引起不安：

冷庫放滿一層層的狗屍，大約30多隻。圖翻攝自微博
冷庫放滿一層層的狗屍，大約30多隻。圖翻攝自微博
分享

王男被捕後解釋，自己曾在飯店吃過狗肉，要30元人民幣（約新台幣130元）一斤，想到可以吃街上的流浪狗，就上網買了毒藥，毒殺牠們自己煮來吃。至於冷藏庫裏的狗屍如此多，王男稱沒想過下藥殺多了，吃不完只有放到冷藏庫中，等天冷時賣給飯店。公安調查後發現，王男在多個鎮以下藥方式，盜竊了逾100隻狗，每天都會出去兜一個圈殺3、4隻狗，目前正被刑事拘留。不過，有大陸網友質疑，王男明顯是個地下狗肉販，「說自己吃只是找個藉口而已」。

王男稱沒想過下藥殺多了，吃不完的狗肉只有放到冷藏庫中。圖翻攝自微博
王男稱沒想過下藥殺多了，吃不完的狗肉只有放到冷藏庫中。圖翻攝自微博
分享

延伸閱讀：

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

俄抽安格斯牛組織培植人造肉　一公斤料售百元　網民：平過內地豬

文章授權轉載自《香港01》

流浪狗寵物失蹤上海
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

災難級設計！大學用「911恐襲照」宣傳課程被罵爆

2019-10-18 18:42

陶俑鬥雞眼…一流大學博物館滿滿贗品 背後真相「水很深」

2019-10-18 09:00

影／「不送上樓就投訴」 外送員怒在餐點「加料」

2019-10-17 16:54

為拍抖音不要命！陸女站在懸崖邊 強風一吹身體就搖

2019-10-17 16:49

6正妹全裸泡湯 「上帝視角」美照讓網友大讚

2019-10-17 15:54

秀澡堂自拍 背後裸女入鏡 大連女子：畫面不清楚拒撤

2019-10-17 11:58

飄仙氣…洛陽女大生軍訓照暴紅 經紀公司排隊簽約

2019-10-17 11:57

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

從金絲猴到綠孔雀 用影像保護自然

2019-10-17 10:01

正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20

成都「情緒發洩室」付400元冰箱任你砸…醉酒不得入室

2019-10-16 15:20

白皙皮膚、深邃五官…女大生仙照爆紅 經紀公司排隊等簽約

2019-10-16 14:23

「沒享受過年輕肉體」 高校狼師藉逗貓 上門姦女學生

2019-10-16 12:53

「速讀比賽」1分鐘內看完10萬字書 網友驚：搧風大賽吧

2019-10-14 20:04

糾結過不過…哈爾濱拖車拉「飛機」卡橋下

2019-10-14 16:16

嚇！男子耳朵痛癢有怪聲 竟夾出10多隻蟑螂

2019-10-14 16:12
看更多

熱門文章

香港15歲少女離奇成浮屍 母親：女兒是自殺的

2019-10-17 22:09

港女箱屍命案兇嫌將獲釋 傳已同意出獄後到台灣投案

2019-10-18 11:19

陶俑鬥雞眼…一流大學博物館滿滿贗品 背後真相「水很深」

2019-10-18 09:00

遭陸警扣押的舉國旗青年 臉書長文還原遭警扣押經歷

2019-10-18 13:05

傳陳同佳願赴台自首 盼不被台灣判處死刑

2019-10-18 13:22

李顯龍：反送中5大訴求 只想讓港府倒台

2019-10-18 00:15

林鄭開直播回應香港人 其餘四項訴求難答應

2019-10-17 21:13

50歲婦人櫃台前慘被夾死 駕駛領照不到2個月暴衝銀行

2019-10-18 09:17

陸首艘國產大型郵輪開建 最多可容納5246乘客

2019-10-18 12:17

基督徒改信邪教「全能神」！一家5人出遊3人藏屍冰櫃

2019-10-18 15:18

好狗命 狗主花15萬為愛犬蓋別墅配露天泳池

2019-10-18 13:31

北京片面暫停自由行 9月陸客較去年減68%

2019-10-17 19:27

港女命案兇嫌將出獄 陸委會：港府握證據應續押

2019-10-17 19:23

電影小丑在港引共鳴 主角的心聲港人想對政府說

2019-10-17 22:16

傳陳同佳願赴台自首 陸委會：港方應續押偵辦

2019-10-18 16:08

引爆反送中的港女命案何解？陸學者憂成「斷頭案」

2019-10-18 11:22

大陸第三季GDP增速下滑至6.0% 全年保6任務艱鉅

2019-10-18 10:45

傳港女箱屍案嫌來台自首？法界：頂多「投案」而已

2019-10-18 12:40

港中大校長公開信「同學的每一句話都打進我心坎裡」

2019-10-18 16:02

上海特斯拉工廠快量產了

2019-10-17 23:52

吃狗肉上癮！男毒殺百條狗「開腸剖肚」 冷凍庫爆滿

2019-10-18 17:41

港女箱屍嫌犯盼留生路 律師：判死機會應該很低

2019-10-18 12:32

刷臉辨識被破解！小學生拿「印刷側臉照」竟騙過機器

2019-10-18 16:44

中國門店地圖沒列台灣 Dior致歉：維護一中原則

2019-10-18 00:06

【重磅快評】別管外頭哥哥姐姐憤不憤怒 真心贖罪就好

2019-10-18 17:38

北京：中國政府從未要求NBA開除莫雷

2019-10-18 16:55

大陸近3年 處理近2,000家國有「僵屍企業」

2019-10-17 21:57

陸內爬式動臂塔 刷新世界紀錄

2019-10-18 01:48

分析師：iPhone 11大陸需求強勁 明年有四款5G iPhone

2019-10-18 10:07

大陸第三季GDP 18日出爐 增速降至6%

2019-10-18 10:15

美頒新規 陸駐美官員接觸美機構須先通報

2019-10-18 00:33

中國內地停止向香港出口黑色T恤

2019-10-18 08:53

北京故宮推出保養品 一組要價1萬元全賣光

2019-10-18 13:52

下架香港地圖APP遭美媒指責 蘋果CEO庫克訪京受矚

2019-10-18 16:02

5大幹線 深莞惠拚2小時通港澳

2019-10-18 01:48

迪奧急道歉 重申尊重「一中」原則

2019-10-18 08:54

「像為多艘航母準備」 路透：中國航母製造廠基建擴充

2019-10-18 15:06

台灣高教展登港 81大學吸港生赴台

2019-10-18 00:45

打造國際級營商環境 李克強：陸將更嚴格保護產權與智財權

2019-10-17 21:57

海博會海龍現身 可探最深海溝

2019-10-18 01:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top