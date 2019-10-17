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為拍抖音不要命！陸女站在懸崖邊 強風一吹身體就搖

2019-10-17 16:49世界日報 中國新聞組／北京17日電

屢屢成為網紅賣命博眼球的安徽黃山景區，又再度被推上討論熱點。一名女子站在黃山一處懸崖邊上的圍欄，雙手放開做飛翔貌拍攝抖音。她單薄的身子在強風中搖擺不定，危險指數破表。女子的視頻上網後果然得到上萬點擊率，但也引來不少網友評擊她「為了抖音命都不要」。

據梨視頻畫面顯示，現場是崖邊的石質圍欄上凹造型，下方就是懸崖，只要一踩空就可能跌落。女子小心翼翼的爬上圍欄上後，站穩之後便請朋友拍攝她「冒險犯難」的抖音短視頻。

她在強風中放開雙手，做出向天伸展的動作，但瘦小的身形在風勢中搖搖晃晃，她的衣服也被風吹得凌亂。

這短視頻上線後果然收獲網民眼球，但批評危險的聲浪一面倒，「成年人了，要為自己的行為負責」、「真不要命了」、「摔死了讓家屬來訛景區」、「作死」，視頻也引發大量媒體轉發。

景區工作人員表示，該地不是定點巡邏處，若是有工作人員在肯定會當場制止。

綜合媒體報導，5A黃山景區有72峰，位列中國十大風景區，由於風景優美，常成為網紅蹭熱點場所。日前十一長假，網上出現「黃山棧道擠滿遊客」的危險視頻，黃山景區出面駁斥誤傳。

女子站在黃山懸崖上拍抖音，雙手放開做飛翔的姿勢，讓人捏把冷汗。圖／視頻截圖
女子站在黃山懸崖上拍抖音，雙手放開做飛翔的姿勢，讓人捏把冷汗。圖／視頻截圖
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