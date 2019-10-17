影／「不送上樓就投訴」 外送員怒在餐點「加料」

2019-10-17 16:54 聯合新聞網 綜合報導



大陸的外送行業蓬勃發展，競爭也相當激烈。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／中新社資料照片 分享 facebook 外送行業競爭激烈，許多外送員為了多跑幾張單多賺點錢，會希望客人能下樓領取餐點，讓他們能節省一些時間，但大陸有名外送員卻因為客人不願下樓取餐，讓他氣得直接在餐點裡吐口水「加料」，而且還拍下影片放到網路上，引起網友一片譁然。

綜合大陸媒體報導，一位上海的外送員在中午送餐時，因為想要節省時間來跑下一張訂單，因此當他將餐點送達時便打電話要求客人能下樓來領取，但遭到對方拒絕，還要這名外送員將餐點送上樓，如果不送上樓就要投訴他，讓外送員聽了火冒三丈，氣得在餐點裡吐口水「加料」，而且還自拍影片PO上網。

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影片中可以聽到外送員氣憤地飆髒話，並表示他請客人下來拿餐但對方不要，還說其他外送員都會幫忙送上樓，讓他聽了很不滿，直接打開客人的餐點並吐了4次口水，影片一曝光引起軒然大波。

許多網友紛紛批評這名外送員的行為太誇張，「外賣員把東西送到顧客手上是他們該做的工作，這種工作人員真的是太過分了」、「自己犯錯自己取證，不錯」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」、「這不僅僅是素質低下的原因了」、「這種人終身別再送外賣了」、「沒有職業道德」。

其實在台灣，外送員到底要不要「使命必達」將餐點送上樓，這個問題常常引發討論，但大多時候外送員和顧客都會相互體諒，因此不會發生像大陸這名外送員這麼誇張的行徑。