親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43聯合新聞網 綜合報導

美食外送平台近年在各地興起，不只是台灣連中國的外送也相當盛行。外送示意圖，非內文...
美食外送平台近年在各地興起，不只是台灣連中國的外送也相當盛行。外送示意圖，非內文中的外送平台。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
分享

外送平台近年在各地興起，許多人也會選擇成為外送員接單，沒想到除了外送餐點，這次甚至接到別人求救的訊號。中國貴州貴陽的一位外送員13日晚間接到同一家連續2筆的訂單，他原以為自己幸運賺到，但仔細看才發現備註欄寫著一段話，讓他嚇得趕緊報警，最後終於順利救出訂單的當事人。

根據新浪網「貴州都市報」報導，這位外送員名叫小宋（化名），當天他意外接獲連續2筆的訂單，但他卻發現訂單上的備註欄上寫著「幫我報警！帶警察過來好嗎，謝謝！我現在進入了傳銷窩點」，小宋一看覺得事情不對，便立刻聯絡該轄區的外送負責人，接著打電話到訂單位置確認。

但連撥2次電話都是不同的女子接通，且都急忙撇清訂外送的事便掛斷了，之後小宋與幾位同事前往派出所報警，為了確認當事人位置，小宋等人又再次聯繫上對方並確認位置，警方也在1小時內逮捕涉嫌傳銷的4位嫌犯，並救出受困的男子。

案件曝光後，引起許多網友們熱議，有網友表示「你這麼早打電話確認，他還能出去嗎？」、「這要是綁架，一個確認電話對方就撕票了。」、「你直接把警察帶過去就好了啊，管他是真還是假，真的警察就解救他，假的警察就抓他，還非要打電話去確認，還好這兩個電話沒生出其他事。」

但也有網友認為至少外送員做的是好事，也有順利解救出人質，「好歹結果人家也做了件好事，大家口下留情吧。」、「蠻佩服他的機智，也讚揚外賣小哥的好心。」、「外賣小哥打電話過去確認有沒有點外賣，又沒問人家有沒有報警，一個個的罵什麼也不知道，人家只是個外賣小哥，又不是警察。」

外送員綁架人質警察
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

從金絲猴到綠孔雀 用影像保護自然

2019-10-17 10:01

秀澡堂自拍 背後裸女入鏡 大連女子：畫面不清楚拒撤

2019-10-17 11:58

飄仙氣…洛陽女大生軍訓照暴紅 經紀公司排隊簽約

2019-10-17 11:57

正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20

成都「情緒發洩室」付400元冰箱任你砸…醉酒不得入室

2019-10-16 15:20

白皙皮膚、深邃五官…女大生仙照爆紅 經紀公司排隊等簽約

2019-10-16 14:23

「沒享受過年輕肉體」 高校狼師藉逗貓 上門姦女學生

2019-10-16 12:53

「速讀比賽」1分鐘內看完10萬字書 網友驚：搧風大賽吧

2019-10-14 20:04

糾結過不過…哈爾濱拖車拉「飛機」卡橋下

2019-10-14 16:16

嚇！男子耳朵痛癢有怪聲 竟夾出10多隻蟑螂

2019-10-14 16:12
看更多

熱門文章

港民陣召集人岑子杰再遇襲！倒臥馬路半身染血傷勢嚴重

2019-10-16 20:25

白皙皮膚、深邃五官…女大生仙照爆紅 經紀公司排隊等簽約

2019-10-16 14:23

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25

正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20

民陣召集人岑子杰遇襲 民陣譴責製造寒蟬效應

2019-10-16 21:51

內部節流度困境？ 「喝水別用紙杯」百度要員工節儉度日

2019-10-16 23:27

為何鯊鯨愛跟著遼寧艦？ 都因它有「致命吸引力」

2019-10-17 10:00

外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案

2019-10-17 11:43

「沒享受過年輕肉體」 高校狼師藉逗貓 上門姦女學生

2019-10-16 12:53

陸客來台撕挺港海報 陸：港違法暴力活動激起憤慨

2019-10-16 12:37

影／詹皇批莫雷「挺港」無知 美媒推紅衛兵T恤諷刺

2019-10-16 13:32

北京婦來台領回1040萬詐款 感謝台灣「山水好人更好」

2019-10-16 13:16

美國會通過涉港法案 陸外交部：將採有力措施反擊

2019-10-16 17:14

美眾院通過香港法案 引陸怒批

2019-10-17 00:47

蔡若連任 陸將中止ECFA？ 國台辦：不回答假設性問題

2019-10-17 00:10

李孟居、蔡金樹遭陸居留 陸：兩人各項權利依法得保障

2019-10-16 15:37

中國UFO新型軍機「超級大白鯊」 解放軍少將：只要離地5米就能改寫歷史

2019-10-17 11:22

中國胡潤女首富身價8050億 黑馬是77歲補教大亨

2019-10-16 19:14

亞錦賽球迷號召穿黑衣挺香港 警：尊重、不主動介入

2019-10-16 14:34

「光復香港時代革命」將失選舉資格？林鄭：無法代答

2019-10-16 18:25

清大連儂牆遭撕毀 學生會長今出庭捍衛言論自由

2019-10-16 14:10

洛陽應天門遺址 再現隋唐輝煌

2019-10-17 02:17

李顯龍：「五大訴求」旨在羞辱和逼港府下台

2019-10-17 11:05

影／美眾院一致通過挺港法案 陸嗆堅決反制

2019-10-16 12:34

新聞自由備受考驗 香港記者現身說法

2019-10-16 16:56

李克強明確要求 不得強制外國投資者轉讓技術

2019-10-16 22:20

華為創辦人任正非：6G可能十年內問世

2019-10-17 09:04

美亞太助卿再批北京 破壞兩岸現狀

2019-10-17 06:41

NBA火箭隊總經理挺港 分析指親中網軍圍剿恫嚇

2019-10-17 08:39

賈躍亭申請個人破產前收入曝光：每月高達9萬美元

2019-10-17 10:27

林鄭臉書換大頭照 預告明晚與港民對話交流

2019-10-16 16:00

李克強下令 禁強制外企技轉

2019-10-17 00:48

深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 00:41

李克強：不得強制或變相強制外國投資者和外商轉讓技術

2019-10-16 21:06

女大生溺亡疑雲 死前3小時視頻曝光 警立案

2019-10-16 12:51

趙紫陽曾說：台港有如此光輝成績發展 皆因為自治

2019-10-17 11:00

林鄭施政報告改影像直播 稱對港獨行為不容忍

2019-10-16 13:26

美眾院通過香港法案 陸怒批：打香港牌不會得逞

2019-10-16 14:38

華為研發6G 喊中日合作

2019-10-16 23:27

十一遊行欠趙紫陽像 趙二軍：因非同路人

2019-10-17 10:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top