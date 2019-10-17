外送哥連接2張訂單 一看備註欄嚇傻報警幫忙破案
2019-10-17 11:43聯合新聞網 綜合報導
外送平台近年在各地興起，許多人也會選擇成為外送員接單，沒想到除了外送餐點，這次甚至接到別人求救的訊號。中國貴州貴陽的一位外送員13日晚間接到同一家連續2筆的訂單，他原以為自己幸運賺到，但仔細看才發現備註欄寫著一段話，讓他嚇得趕緊報警，最後終於順利救出訂單的當事人。
根據新浪網「貴州都市報」報導，這位外送員名叫小宋（化名），當天他意外接獲連續2筆的訂單，但他卻發現訂單上的備註欄上寫著「幫我報警！帶警察過來好嗎，謝謝！我現在進入了傳銷窩點」，小宋一看覺得事情不對，便立刻聯絡該轄區的外送負責人，接著打電話到訂單位置確認。
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但連撥2次電話都是不同的女子接通，且都急忙撇清訂外送的事便掛斷了，之後小宋與幾位同事前往派出所報警，為了確認當事人位置，小宋等人又再次聯繫上對方並確認位置，警方也在1小時內逮捕涉嫌傳銷的4位嫌犯，並救出受困的男子。
案件曝光後，引起許多網友們熱議，有網友表示「你這麼早打電話確認，他還能出去嗎？」、「這要是綁架，一個確認電話對方就撕票了。」、「你直接把警察帶過去就好了啊，管他是真還是假，真的警察就解救他，假的警察就抓他，還非要打電話去確認，還好這兩個電話沒生出其他事。」
但也有網友認為至少外送員做的是好事，也有順利解救出人質，「好歹結果人家也做了件好事，大家口下留情吧。」、「蠻佩服他的機智，也讚揚外賣小哥的好心。」、「外賣小哥打電話過去確認有沒有點外賣，又沒問人家有沒有報警，一個個的罵什麼也不知道，人家只是個外賣小哥，又不是警察。」
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