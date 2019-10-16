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正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20聯合新聞網 綜合報導

女網友在微博上傳自己的出浴照，不料身後有2名女客人無辜全裸入鏡，照片迅速瘋傳。圖...
女網友在微博上傳自己的出浴照，不料身後有2名女客人無辜全裸入鏡，照片迅速瘋傳。圖翻攝自微博
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許多人喜歡將生活照分享到網路，養成「走到哪、拍到哪」的習慣。日前一名大陸網友到澡堂洗完澡後，只圍一條浴巾便自拍，未料手機拍下鏡子反射照，她身後有2名全裸的女客人也跟著入鏡，此照片在微博上被瘋傳，女網友被眼尖網友提醒後，竟回「還好拍得不太清楚，要不然就是罪過了」。

綜合陸媒報導，微博帳號「@暖傷記憶_dyw」的女網友，日前到遼寧大連中山區一間洗浴中心沐浴，剛洗完澡的她僅圍一條浴巾，便舉起手機對著鏡子自拍，想讓大家看到她出浴模樣，卻沒注意到身後的背景。直到上傳微博，有眼尖網友發現，女網友背後有2名女客人全裸大走光，雖然看不清楚長相，身體曲線卻相當明顯。

此照片迅速在微博上瘋傳，有網友好心提醒，希望女網友能盡快將照片刪除，但原PO不認為自己有錯，還回覆大家「已經很小心了，怕拍到別人，還好不太清楚，不然就是罪過了」，輕浮的態度讓網友相當傻眼。

據悉，時間至今半個多月，女網友都未將照片移除，但她似乎無法承受網友鋪天蓋地的洗版，目前已關閉「@暖傷記憶_dyw」的微博。

自拍全裸沐浴
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