正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚
2019-10-16 20:20聯合新聞網 綜合報導
許多人喜歡將生活照分享到網路，養成「走到哪、拍到哪」的習慣。日前一名大陸網友到澡堂洗完澡後，只圍一條浴巾便自拍，未料手機拍下鏡子反射照，她身後有2名全裸的女客人也跟著入鏡，此照片在微博上被瘋傳，女網友被眼尖網友提醒後，竟回「還好拍得不太清楚，要不然就是罪過了」。
綜合陸媒報導，微博帳號「@暖傷記憶_dyw」的女網友，日前到遼寧大連中山區一間洗浴中心沐浴，剛洗完澡的她僅圍一條浴巾，便舉起手機對著鏡子自拍，想讓大家看到她出浴模樣，卻沒注意到身後的背景。直到上傳微博，有眼尖網友發現，女網友背後有2名女客人全裸大走光，雖然看不清楚長相，身體曲線卻相當明顯。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
此照片迅速在微博上瘋傳，有網友好心提醒，希望女網友能盡快將照片刪除，但原PO不認為自己有錯，還回覆大家「已經很小心了，怕拍到別人，還好不太清楚，不然就是罪過了」，輕浮的態度讓網友相當傻眼。
據悉，時間至今半個多月，女網友都未將照片移除，但她似乎無法承受網友鋪天蓋地的洗版，目前已關閉「@暖傷記憶_dyw」的微博。
留言