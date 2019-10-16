成都「情緒發洩室」付400元冰箱任你砸…醉酒不得入室

2019-10-16 15:20 世界日報 中國新聞組／北京16日電



成都版“情緒發洩室”上線 冰箱顯示器都可砸哦 取材自天府早報 分享 facebook 近日，成都最近出現了多家供顧客透過運動宣洩情緒的「發洩室」，在一個封閉的房間，拿起棒球棍或斧頭狠砸啤酒瓶、碗、電視、冰箱等物品。90後的王雨愷說：「我和兩個朋友7月在成都福字街開了第一家店，第一個月就盈利了，正開始物色更大商鋪。」

天府早報報導，成都福字街臨街有著各種商鋪，其中有一家門面顯得有些特別，透明的玻璃門前擺放著兩個穿著防護服、手持棒球棒、衣兜還裝著一隻尖叫雞的模特，店面上的店招字不大，寫著「ANTI-HUSH」（拒沉默）。原來，這正是一家發洩室。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

老闆之一的王雨愷介紹說，這裡的收費首先是按照人頭算，98元一個人，每個人進入房間後可以「發洩」半小時，發洩室還提供了「憤怒值」選擇，兩顆星的可以選擇人形不倒翁、尖叫雞、廢紙等物品，三顆星的可以選擇啤酒瓶、枕頭等，四顆星可以選擇啤酒瓶、碗等物品。如果需要選擇其他物品則另付費用，顯示器128元，鍵盤38元，收音機98元，冰箱400元。增加物品都可以增加相應的時間。

如何保證消費者的安全？店員介紹說，「我們在體驗前會簽免責協議，其中提到體驗者需要聽從工作人員的所有指示，違反者將立刻終止活動並強制離開。」此外，協議中還特別提到，「參與者不得在醉酒、受藥物的狀態下進入體驗房間」。

心理諮詢師徐冰表示，「這其實更像一種娛樂方式，不過作為一種肢體互動的方式，它可以刺激分泌多巴胺，從而緩解情緒。」