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成都「情緒發洩室」付400元冰箱任你砸…醉酒不得入室

2019-10-16 15:20世界日報 中國新聞組／北京16日電

成都版“情緒發洩室”上線 冰箱顯示器都可砸哦 取材自天府早報
成都版“情緒發洩室”上線 冰箱顯示器都可砸哦 取材自天府早報
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近日，成都最近出現了多家供顧客透過運動宣洩情緒的「發洩室」，在一個封閉的房間，拿起棒球棍或斧頭狠砸啤酒瓶、碗、電視、冰箱等物品。90後的王雨愷說：「我和兩個朋友7月在成都福字街開了第一家店，第一個月就盈利了，正開始物色更大商鋪。」

天府早報報導，成都福字街臨街有著各種商鋪，其中有一家門面顯得有些特別，透明的玻璃門前擺放著兩個穿著防護服、手持棒球棒、衣兜還裝著一隻尖叫雞的模特，店面上的店招字不大，寫著「ANTI-HUSH」（拒沉默）。原來，這正是一家發洩室。

老闆之一的王雨愷介紹說，這裡的收費首先是按照人頭算，98元一個人，每個人進入房間後可以「發洩」半小時，發洩室還提供了「憤怒值」選擇，兩顆星的可以選擇人形不倒翁、尖叫雞、廢紙等物品，三顆星的可以選擇啤酒瓶、枕頭等，四顆星可以選擇啤酒瓶、碗等物品。如果需要選擇其他物品則另付費用，顯示器128元，鍵盤38元，收音機98元，冰箱400元。增加物品都可以增加相應的時間。

如何保證消費者的安全？店員介紹說，「我們在體驗前會簽免責協議，其中提到體驗者需要聽從工作人員的所有指示，違反者將立刻終止活動並強制離開。」此外，協議中還特別提到，「參與者不得在醉酒、受藥物的狀態下進入體驗房間」。

心理諮詢師徐冰表示，「這其實更像一種娛樂方式，不過作為一種肢體互動的方式，它可以刺激分泌多巴胺，從而緩解情緒。」

成都版“情緒發洩室”上線 冰箱顯示器都可砸哦 取材自天府早報
成都版“情緒發洩室”上線 冰箱顯示器都可砸哦 取材自天府早報
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