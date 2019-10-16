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白皙皮膚、深邃五官…女大生仙照爆紅 經紀公司排隊等簽約

2019-10-16 14:23聯合新聞網 綜合報導

女大生軍訓照片曝光，仙氣十足，被瘋狂轉傳。圖擷自大魚號 常鏡頭
女大生軍訓照片曝光，仙氣十足，被瘋狂轉傳。圖擷自大魚號 常鏡頭
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水汪汪的大眼睛，配上白皙肌膚，再加上深邃五官，吸引了許多人關注。日前大陸一名女大生參加軍訓的照片在網路上被瘋狂轉傳，由於她氣質出眾且仙氣四散，因此爆紅，更有許多經紀公司搶著跟她簽約，不過都被她婉拒。

綜合媒體報導，這名女大生為20歲的艾菲，是河南洛陽某間大學的新生，之前參加學校軍訓時擔任班上的掌旗手，雖然當時所有學生都穿著軍服，但她在人群中仍然非常搶眼，有人就偷拍了她一系列的照片，並PO到網路上，她也因此爆紅。

從照片中可以看到，艾菲清新脫俗的氣質，和無死角的外表，讓人忍不住多看她幾眼，也讓網友直呼，「特別是側臉，簡直就是傳說中的側臉殺！」。在她爆紅後短短十幾天內，就有6、7間經紀公司找到她的私人帳號，先後私訊邀請她拍戲，但都被她拒絕了。

得知照片在網路上被瘋狂轉傳後，艾菲表示，非常意外竟然有這多人喜歡她，但也說，目前身分還只是個學生，希望能把學業顧好，所以暫時不會考慮進演藝圈。

就算穿著軍服，在人群中仍然非常搶眼。圖擷自大魚號 常鏡頭
就算穿著軍服，在人群中仍然非常搶眼。圖擷自大魚號 常鏡頭
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清新脫俗氣質，加上無死角外表，讓人忍不住多看幾眼。圖擷自大魚號 常鏡頭
清新脫俗氣質，加上無死角外表，讓人忍不住多看幾眼。圖擷自大魚號 常鏡頭
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軍訓偷拍正妹
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