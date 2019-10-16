「沒享受過年輕肉體」 高校狼師藉逗貓 上門姦女學生

2019-10-16 12:53 世界日報 北京16日電



中山大學南方學院教師陶某被指涉嫌以逗貓為由進入學生租屋強姦女學生 (取材自新京報) 分享 facebook

近日爆出多起名校性侵案件，中山大學南方學院教師陶某被指涉嫌以逗貓為由進入學生租屋強姦女學生，事件在網上瘋傳；另外，湖南中南大學電視台台長張向真，也被爆出利用職務之便，性侵女學生並致懷孕。

新京報報導，廣州從化警方15日表示，嫌疑人陶某已被刑拘。受害女生小雪（化名）母親稱，陶某9日晚以逗貓為由進入小雪租屋處，強姦小雪。事後，陶某曾以助學為由，試圖說服小雪保密。

此外，陶某還遭學生爆料，指其曾透露「沒享受過年輕肉體」。據悉，中山大學已對陶某作出開除處分。

中南大學電視台長 被曝性侵學生致孕

另據上游新聞報導，一篇署名「中南大學學生」發布的《舉報中南大學張向真性侵女學生》的帖文在網路流傳。文章稱，20歲出頭的受害女生幫校園電視台做事，「那天張向真說有個工作著急，需要請她晚上去辦公室加班。加班結束後張說晚上太晚，一個人回宿舍太危險，就不要回去了，他家有空房間，可以將就一下，第二天早上可以早點接著做工作。」文中稱50多歲的張向真將該女帶回家中性侵致孕，並給該女安排了人工流產。

貼文未具體透露女生被性侵日期，發帖者還稱「不想報警」，「只想讓學校在輿論壓力之下對他進行調查，我們再配合提供更具體的信息。」

對此，中南大學黨委宣傳部相關負責人回應，「正在調查當中，會在官方微博公布。」