「速讀比賽」1分鐘內看完10萬字書 網友驚：搧風大賽吧

2019-10-14 20:04 聯合新聞網 綜合報導



近日PPT上一段大陸「速讀比賽」的影片掀起熱烈討論，網友們看完後紛紛嚇傻直呼「這是在看書還是搧風？」圖擷自 YouTube 分享 facebook

當今社會「望子成龍、望女成鳳」成了每個父母追逐的目標，無不希望從小就栽培自己的孩子，讓他們有好的未來。但說到閱讀能力有的家長會選擇將孩子送去「速讀班」，甚至有補習班會標榜可以讓孩子在1分鐘內看完一本約10萬字左右的書籍，擁有「過目不忘」的能力。近日PPT上一段大陸「速讀比賽」的影片掀起熱烈討論，網友們看完後紛紛嚇傻直呼「這是在看書還是搧風？」

原PO在文中貼出了幾段影片並提到，不愧是擁有14億人口的第一大國，匯聚著無數無與倫比的天才，像這樣的比賽每個身邊都有一個裁判做見證，所以絕對沒有造假或作弊的可能，比賽所選拔出來的選手都是天才中的天才，還讚嘆的說「一目十行已經不算什麼了，一目百頁才是真正的才能」，最後還語帶諷刺的表示「厲害了，我的國！」

只見影片中的參賽選手各個正襟危坐，當比賽開始時他們便以疾速翻書，翻書的速度彷彿就像在搧風，完全不像在看書。根據大陸媒體《梨視頻》報導這是近期在大陸十分火紅的一種「量子波動速讀」培訓課程，培訓機構宣稱這樣的訓練可以讓學生在1-5分鐘內看完一本10萬字的書籍，並且把內容完整的復述出來，主要針對10-16歲的兒童，一共有72個小時，但也有人質疑這只是一個噱頭罷了，實際上根本沒那麼神，甚至先前還在台灣流行過一陣子。

PO文一出後，許多網友紛紛不敢置信並表示「應該是天氣熱搧個風吧」、「台灣有一陣子也超瘋」、「機器人應該更快更強」、「這是在檢查有沒有缺頁吧」、「速讀不等於智慧呀」、「速讀只是一種訓練，對理解和思考沒有幫助」、「這群人到底在幹嘛...」。