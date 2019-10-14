親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

「速讀比賽」1分鐘內看完10萬字書 網友驚：搧風大賽吧

2019-10-14 20:04聯合新聞網 綜合報導

近日PPT上一段大陸「速讀比賽」的影片掀起熱烈討論，網友們看完後紛紛嚇傻直呼「這...
近日PPT上一段大陸「速讀比賽」的影片掀起熱烈討論，網友們看完後紛紛嚇傻直呼「這是在看書還是搧風？」圖擷自YouTube
分享

當今社會「望子成龍、望女成鳳」成了每個父母追逐的目標，無不希望從小就栽培自己的孩子，讓他們有好的未來。但說到閱讀能力有的家長會選擇將孩子送去「速讀班」，甚至有補習班會標榜可以讓孩子在1分鐘內看完一本約10萬字左右的書籍，擁有「過目不忘」的能力。近日PPT上一段大陸「速讀比賽」的影片掀起熱烈討論，網友們看完後紛紛嚇傻直呼「這是在看書還是搧風？」

原PO在文中貼出了幾段影片並提到，不愧是擁有14億人口的第一大國，匯聚著無數無與倫比的天才，像這樣的比賽每個身邊都有一個裁判做見證，所以絕對沒有造假或作弊的可能，比賽所選拔出來的選手都是天才中的天才，還讚嘆的說「一目十行已經不算什麼了，一目百頁才是真正的才能」，最後還語帶諷刺的表示「厲害了，我的國！」

只見影片中的參賽選手各個正襟危坐，當比賽開始時他們便以疾速翻書，翻書的速度彷彿就像在搧風，完全不像在看書。根據大陸媒體《梨視頻報導這是近期在大陸十分火紅的一種「量子波動速讀」培訓課程，培訓機構宣稱這樣的訓練可以讓學生在1-5分鐘內看完一本10萬字的書籍，並且把內容完整的復述出來，主要針對10-16歲的兒童，一共有72個小時，但也有人質疑這只是一個噱頭罷了，實際上根本沒那麼神，甚至先前還在台灣流行過一陣子。

PO文一出後，許多網友紛紛不敢置信並表示「應該是天氣熱搧個風吧」、「台灣有一陣子也超瘋」、「機器人應該更快更強」、「這是在檢查有沒有缺頁吧」、「速讀不等於智慧呀」、「速讀只是一種訓練，對理解和思考沒有幫助」、「這群人到底在幹嘛...」。

這項「量子波動速讀」課程近期在大陸十分火紅，培訓機構宣稱這樣的訓練可以讓學生在1...
這項「量子波動速讀」課程近期在大陸十分火紅，培訓機構宣稱這樣的訓練可以讓學生在1-5分鐘內看完一本10萬字的書籍，並且把內容完整的復述出來。圖擷自PTT
分享

梨視頻補習閱讀PTT

相關新聞

糾結過不過…哈爾濱拖車拉「飛機」卡橋下

2019-10-14 16:16

嚇！男子耳朵痛癢有怪聲 竟夾出10多隻蟑螂

2019-10-14 16:12

男畢業8年不忘「老師叫他喝尿」 發文痛訴讓老師被炒

2019-10-11 17:52

頭髮佈滿浴室也不清 小叔女友「白目行為」讓她氣爆

2019-10-11 15:13

熱門文章

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

2019-10-14 18:14

抵制不到一週 騰訊體育恢復轉播NBA

2019-10-14 13:04

官方對NBA先倨後恭 中國愛國民眾熱血換冷水

2019-10-14 14:19

夜晚不平靜！香港防暴警大埔驅散民眾 多人被拘捕

2019-10-13 22:11

反送中「罷買」 親港府商店遭殃

2019-10-14 00:30

香港示威不斷！今多人遭捕 港鐵陸續關站

2019-10-13 21:37

香港民主女神像登獅子山頂 一天後遭拆除噴漆

2019-10-14 15:38

林鄭辦公室斥美議員無視暴力行為：匪夷所思，不負責任

2019-10-13 22:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top