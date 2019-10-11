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頭髮佈滿浴室也不清 小叔女友「白目行為」讓她氣爆

2019-10-11 15:13聯合新聞網 綜合報導

有位女網友抱怨小叔女友衛生習慣差，常常留下一堆頭髮在浴室內。圖片來源／ingim...
有位女網友抱怨小叔女友衛生習慣差，常常留下一堆頭髮在浴室內。圖片來源／ingimage
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香港房價居高不下，因負擔不了另外的租金，許多家庭都會選擇全家一起住，方便照應也能節省租金。一位女網友在網上PO文，表示自己與老公一家同住，而小叔常常會帶女友回家，但小叔女友的衛生習慣很差，浴室都佈滿她的頭髮，吃完東西也不收，甚至還偷用她的保養品，讓她氣憤地說「客人可以隨便動用不是自己的保養品？！」

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，說自己的小叔幾乎天天帶著自己女友回家住，但小叔女友基本的衛生習慣卻很差，時常踩到她的地雷，她表示自己與婆婆是短髮，但每次浴室卻都會佈滿小叔女友的長頭髮，且雖然每次都有幫她準備拖鞋，但她卻都不穿鞋走來走去，晚上吃完火鍋時自己的碗筷也不主動收，甚至需要婆婆進房幫忙收食物，但最令原PO受不了的是小叔女友竟然偷用她的保養品，讓她氣得直呼「為什麼小叔眼光差成這樣，明明他自己長得不差」

而貼文一出後，許多網友也回應，「是我會直接罵她，不用客氣！對那種人客氣她只會越來越過份，越理所當然！」、「想看小叔長怎樣」、「妳自己的東西收起來不要讓她用。還有妳不用整理讓婆婆整理久了老人家會不耐煩抱怨……」、「這些我都無法接受，習慣有夠差」

爆怨公社香港婆婆
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