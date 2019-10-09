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無站硬要下車！他拿茶杯爆打司機「頭破血流」 竟無人阻止

2019-10-09 20:38香港01 記者李納德／報導

司機被老伯打到見血。(梨視頻影片截圖)
司機被老伯打到見血。(梨視頻影片截圖)
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老人家在公共交通工具上發難影響行車安全，竟有乘客因怕被指欺負長者而選擇視而不見。日前淅江一名老伯坐巴士時，因要求在沒有車站的地方下車被司機拒絕，竟在行車途中拿茶杯暴打司機頭部，令整個車廂滿是血迹。老人施襲良久，才有乘客上前阻止，公安其後拘捕涉事老人。許多網民事後批評，事件關乎整車人的安全，但後面的乘客居然見司機被打到見血才阻止，「後面的一車傻子，出了事一個都跑不了」。

事發於浙江嵊州，據悉涉事巴士由嵊州駛至紹興溫泉城，途中會經過一條有兩個停站點的村落，但因修路關係第一個車站暫時關閉，乘客可從相距數百米的另一車站下車。不過一名樓姓長者得知第一車站被關閉時，堅持要求在無巴士站的位置下車。

司機起初解釋不能在非車站位置停車，並着老伯在下個站才下車，但老伯感到不滿，在第二個車站也沒下車。司機唯有繼續開車，豈料老伯突然發難，行車途中突衝向司機位理論，司機隨即剎停巴士，其後更被老伯拿茶杯砸向頭部。猛打之下司機的鼻樑亦被打中，車廂滿布血迹，其他乘客見事件一發不可收拾，才從後座走上前拉開長者。

巴士地上血跡斑斑。(微博圖片）
巴士地上血跡斑斑。(微博圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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