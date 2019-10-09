親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

禁封建迷信 重慶33米玉帝臉被剷平

2019-10-09 15:08世界日報 北京 9日電

重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。 (取...
重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。 (取材自寒冬雜誌)
分享

當局大肆拆毀各地神佛造像的舉措，仍在瘋狂進行中，重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。

據《寒冬》雜誌報導，重慶天堂山景區，有一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，遭到縣政府勒令以「宗教造像過高」為由進行改造，其臉部被整平後，變成景點「廣告牌」，上面寫著「天堂山仙境」。此舉引起當地村民不滿，紛紛譴責「政府太缺德」，「敢跟老天爺作對的人，不會有好下場」。

重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。 (取...
重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。 (取材自寒冬雜誌)
分享

報導稱，重慶還有一尊18公尺高的佛祖像，也被縣政府以「宗教造像過高」為由遭到強拆，現場只留下孤零零的一隻佛手在原處。

這座佛像去年被政府空拍機監測到，被視為違章建築勒令拆除，佛寺負責人試圖用黑布將佛像蓋住，仍難逃強拆命運。

此外，報導指出，在山東平度市開發區城東埠村的聖水池民俗文化園內，有「山東第一觀音」之稱的21公尺高大理石觀音像，去年秋天，遭村官下令拆除，原因是「不允許傳播封建迷信」。

於是有人出「奇招」改造觀音，花約人民幣40多萬元，經過三個多月改造，最後保留觀音身，冠上中國傳統文化聖人孔子的頭像，理由是紀念孔聖人就不算是「迷信」。報導直言屹立在聖水池中央的觀音孔子合體像，顯得格外滑稽。

「山東第一觀音」位於山東平度市開發區城東埠村聖水池民俗文化園，是2011年耗資約人民幣200萬元（約28萬美元）雕刻而成。這座21米高的大理石聖泉觀音像，吸引不少信眾前來燒香，但2月時遭炸毀。

據報導，河北省石家莊平山縣一座高達57.9米的摩崖石刻立式觀音像，2月2日也被當地政府官員炸毀。該座觀音像被稱為「滴水觀音」，坐落於平山縣皇安寺後殿之上，是迄今為止世界上最高的摩崖石刻立式觀音像。

當地村民表示，刻成該觀音像花費了近五年時間，耗資約1700萬人民幣。觀音像刻成後，曾吸引眾多遊客前來觀光、朝拜。每逢年節時期，來這裡參拜、還願的人每天達上萬人。

知情人士稱，炸毀觀音像的命令是由中央直接下達的，因為「現在信教的人太多，全國各地都在禁止人們供拜佛像」，「不信共產黨，共產黨就把佛給你拆了！ 」

人民幣孔子開發區
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

倡導節儉 山西農村禁披麻戴孝、滿月宴惹議

2019-10-09 15:09

「有十多套房」…父為女兒徵婚 挨批炫富

2019-10-08 16:36

軍人新郎出緊急任務 新娘一人獨撐婚禮

2019-10-08 16:34

上海百歲人瑞2657人 全市1/3戶籍人口為老人

2019-10-08 14:26

杭州人瑞多 101歲爺愛種菜 92歲翁買菜做飯給老伴吃

2019-10-08 14:25

遭司機拒絕下車如廁 老翁獨走高速公路2天餓暈

2019-10-07 15:51

大如北極熊！非洲豬瘟後遺症 中國農家流行養「巨豬」

2019-10-07 14:49

為拿八萬元紅包 新娘磕頭上百次「雙膝跪紅」

2019-10-07 14:37

豪花5萬買洋裝「竟然只能穿一次」！她崩潰：手工太高級沒人敢洗啦

2019-10-05 20:30

氧氣用喝的！陝西團隊新發明 喝1次可供氧40分鐘

2019-10-05 15:28

長假收8份婚禮請柬 打工女做人情花費3萬元

2019-10-04 20:03

披白紗飛400公里向男友求婚 她大喊：你沒時間只好我來

2019-10-04 17:08
看更多

熱門文章

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

蔡崇信扮NBA救火隊 也可能是火箭隊風波的最大受益者

2019-10-09 10:17

騰訊體育中止NBA轉播 恐將損失慘重

2019-10-08 22:03

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消NBA球迷之夜

2019-10-09 15:13

安倍賀電？陸外交部諷台 被人公開打臉的滋味並不好受

2019-10-08 18:35

陸禁NBA轉播 美國網友募資穿「撐港黑衣」觀賽

2019-10-09 12:48

反送中波及！港澳 iOS 13 台灣國旗 Emoji「被消失」

2019-10-09 12:02

央視再發聲明 稱絕不吃NBA兩面三刀那一套

2019-10-09 12:27

美擬限制政府基金投資陸股 在岸人民幣匯率急挫

2019-10-08 20:00

vivo：國家利益高於一切 將中止與NBA所有合作

2019-10-08 19:19

忍痛放棄 港交所不併倫交所了

2019-10-09 00:00

火箭隊莫雷1推文 NBA丟千億商機

2019-10-09 00:15

央視停播NBA賽事 黃暐瀚：凡事有代價 天公地道

2019-10-09 14:30

世界最大跨度雙層懸索橋 武漢通車

2019-10-09 00:16

成功大學連儂牆海報又被人撕毀 台南警方展開調查

2019-10-08 20:18

政治力介爐石、NBA！她籲中共別再伸黑手

2019-10-09 10:46

中正學生辦蒙面撐港活動 為香港加油

2019-10-08 16:38

上街就可能洩露個資！ 「刷臉支付」黑科技沒人敢用

2019-10-09 11:00

NBA與中國裂痕加深 蔡崇信嘆和事佬難為

2019-10-09 08:32

大陸抵制NBA 柯文哲：中國不了解西方言論自由

2019-10-09 11:46

抵制NBA 中環時總編：NBA有志氣就割掉中國市場

2019-10-08 17:18

索羅門群島與我斷交後 大陸國企立馬簽約打造商貿中心

2019-10-09 11:55

NBA主席挺火箭言論自由 遭央視停播

2019-10-09 00:09

台大連儂牆遭陸客毀損 檢擬傳喚台大學生會長

2019-10-08 18:21

英雄互娛：即日起中止《NBA LIVE》遊戲在中國的推廣

2019-10-08 21:57

拒暫緩禁蒙面法 香港法官：不能立即斷定違憲

2019-10-08 21:23

香港民調近7成反對禁蒙面法 林鄭評分再創新低

2019-10-08 17:53

軍人新郎出緊急任務 新娘一人獨撐婚禮

2019-10-08 16:34

「金九銀十」不再 陸樓市降幅顯著

2019-10-09 00:13

安踏體育、瑞幸咖啡：停止與NBA公司續約談判及合作

2019-10-08 20:32

標普維持香港信評AA+ 警告面臨重大挑戰

2019-10-08 21:39

騰訊體育公布「即日起暫停NBA季前賽（中國賽）轉播」

2019-10-08 17:53

香港反送中波及中學 防暴警察出動

2019-10-08 19:44

美限制大陸官員簽證 陸駐美大使館抗議

2019-10-09 10:12

香港反蒙面法後校園仍難平靜

2019-10-08 19:22

摩根大通一大陸籍員工在香港遭毆打

2019-10-09 10:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top