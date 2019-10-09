禁封建迷信 重慶33米玉帝臉被剷平

2019-10-09 15:08 世界日報 北京 9日電



重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。 (取材自寒冬雜誌) 分享 facebook

當局大肆拆毀各地神佛造像的舉措，仍在瘋狂進行中，重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。

據《寒冬》雜誌報導，重慶天堂山景區，有一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，遭到縣政府勒令以「宗教造像過高」為由進行改造，其臉部被整平後，變成景點「廣告牌」，上面寫著「天堂山仙境」。此舉引起當地村民不滿，紛紛譴責「政府太缺德」，「敢跟老天爺作對的人，不會有好下場」。

重慶一尊高達33公尺的玉皇大帝頭像，臉部近日就被剷平後變成景點「廣告牌」。 (取材自寒冬雜誌) 分享 facebook

報導稱，重慶還有一尊18公尺高的佛祖像，也被縣政府以「宗教造像過高」為由遭到強拆，現場只留下孤零零的一隻佛手在原處。

這座佛像去年被政府空拍機監測到，被視為違章建築勒令拆除，佛寺負責人試圖用黑布將佛像蓋住，仍難逃強拆命運。

此外，報導指出，在山東平度市開發區城東埠村的聖水池民俗文化園內，有「山東第一觀音」之稱的21公尺高大理石觀音像，去年秋天，遭村官下令拆除，原因是「不允許傳播封建迷信」。

於是有人出「奇招」改造觀音，花約人民幣40多萬元，經過三個多月改造，最後保留觀音身，冠上中國傳統文化聖人孔子的頭像，理由是紀念孔聖人就不算是「迷信」。報導直言屹立在聖水池中央的觀音孔子合體像，顯得格外滑稽。

「山東第一觀音」位於山東平度市開發區城東埠村聖水池民俗文化園，是2011年耗資約人民幣200萬元（約28萬美元）雕刻而成。這座21米高的大理石聖泉觀音像，吸引不少信眾前來燒香，但2月時遭炸毀。

據報導，河北省石家莊平山縣一座高達57.9米的摩崖石刻立式觀音像，2月2日也被當地政府官員炸毀。該座觀音像被稱為「滴水觀音」，坐落於平山縣皇安寺後殿之上，是迄今為止世界上最高的摩崖石刻立式觀音像。

當地村民表示，刻成該觀音像花費了近五年時間，耗資約1700萬人民幣。觀音像刻成後，曾吸引眾多遊客前來觀光、朝拜。每逢年節時期，來這裡參拜、還願的人每天達上萬人。

知情人士稱，炸毀觀音像的命令是由中央直接下達的，因為「現在信教的人太多，全國各地都在禁止人們供拜佛像」，「不信共產黨，共產黨就把佛給你拆了！ 」