倡導節儉 山西農村禁披麻戴孝、滿月宴惹議

2019-10-09 15:09 世界日報 北京9日電



公告顯示，10月1日起，該村不允許過滿月、一周歲生日、60歲生日、搬家宴請等，葬禮不准披麻戴孝、不准進行祭奠活動、不准送花圈紙紮等，一切從簡，杜絕鋪張浪費等不良行為。 (取材自殯葬百科) 分享 facebook

山西省襄汾縣大鄧鄉赤鄧村近日因一則公告受到關注。該公告提及，如有村民參加滿月宴或葬禮時披麻戴孝，貧困生、轉學、上戶等手續不予辦理。對此，襄汾縣文明辦負責人稱，不能以行政職能威脅村民，這是不合法的，目前已停止執行。

紅星新聞報導，該公告顯示，10月1日起，該村不允許過滿月、一周歲生日、60歲生日、搬家宴請等，葬禮不准披麻戴孝、不准進行祭奠活動、不准送花圈紙紮等，一切從簡，杜絕鋪張浪費等不良行為。「凡有以上情況，全體村民不准前去參加，否則，道德銀行的星級積分給予降級，貧困生、轉學、上戶等手續不予辦理。」

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這則公告6日發出後即引發爭議。有人稱，「一切從簡可以理解，但不准披麻戴孝、不准進行祭奠活動，就說不過去了。畢竟，這是幾千年的傳統習俗。」也有人認為，「現在大操大辦嚴重，確實該整頓。」

公開資料顯示，赤鄧村共約2000人，曾獲省級生態文明村、市級文明和諧村等榮譽稱號。9月，赤鄧村創建道德銀行，將農戶在鄉村的優秀道德行為兌換成一定積分，存入帳戶，可去超市兌換等價日用品。

據報導，襄汾縣文明辦負責人表示，這則公告發出前，赤鄧村曾召開村民大會，投票通過後才發布，「他們的出發點是好的，主要針對大操大辦。但這個公告不嚴謹，處罰流程及對象都沒有說清楚。」

該負責人解釋，不准披麻戴孝是因當地倡導節儉，「他們主張戴黑色袖章或孝章代替披麻戴孝，主張生前孝敬，而非死後的哀榮和攀比。鄉鎮將建鄉村記憶館，披麻戴孝情形將在裡面得以呈現。」

負責人稱，大鄧鄉政府將會發布更嚴謹、更具體、操作性更強的文件代替此公告，此外，鄉幹部已趕赴赤鄧村，對公告制定、發出經過進行調查。