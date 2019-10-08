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「有十多套房」…父為女兒徵婚 挨批炫富

2019-10-08 16:36世界日報 中國新聞組╱杭州8日電

有十多套房產的男子為女
有十多套房產的男子為女"擺攤兒"徵婚：要求不高 取材自錢江晚報
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杭州近日一則父親為女兒徵婚消息引起關注與爭議。一對陳姓夫婦在萬松書院相親會為30歲的獨生女相親，稱女兒留美碩士，年薪20萬（人民幣，下同，約2.8萬美元），自家有十幾套房產，年租金百萬。陳姓夫婦對未來女婿除開出身高、年齡條件，還要求應有房有車。網友對此議論紛紛，質疑「炫富還是徵婚？」更嘲諷「（對女婿）要求真是不高」。

錢江晚報報導，根據徵婚貼，陳姓夫婦的獨生女，1989年出生，杭州本地人。中國985本科畢業，留美碩士，身高167公分，體重95斤。貌美氣質佳，性格開朗活潑，在濱江一家美資公司做設計，年薪20萬。年薪後面特別打了一個括號，不包含女孩名下投資的不動產收益。

女孩的爸媽早年經商至今，「這些不動產10幾套都是保守說說，都在杭州，商住和住宅都有，年租金至少百萬起。」

縱然物質條件很好，但女孩喜歡隨緣，到今年30歲了，爸媽是真急了。

陳姓夫婦希望未來的女婿：1985-1990年出生，身高172公分以上，本科學歷以上，有留學經歷更佳，陽光大方，無不良嗜好，如果是新杭州人，應有房有車。

消息在網上引起討論，網友們感慨：「這樣條件的女孩子，還是逃不過相親徵婚？可憐天下父母心。」

有網友建議，這種條件反而難找哦，請把十多套房產隱掉。更多的則對擇偶條件吵開了，「不差錢的家裡，為啥還要求男方有車有房？」

針對網友值疑，徵婚女孩的爸爸老陳回應稱：「其實有的人想法錯了，我們要求不高，現在相當一部分男孩子應該符合的。關鍵是孩子『三觀』要對得上。」

老陳還說，他們不想招上門女婿，想給男孩子留有自己的空間，「我朋友圈中，招上門女婿的結果都不大好。我們這樣做就是讓優秀男孩也有充分的自信。」至於房產的真實性，老陳表示可以向記者出示房產證信息。

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