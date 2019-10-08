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軍人新郎出緊急任務 新娘一人獨撐婚禮

2019-10-08 16:34世界日報 中國新聞組／北京8日電

兵哥哥新郎國慶假期執行緊急任務，新娘一人撐起婚禮現場 取自錢江晚報
兵哥哥新郎國慶假期執行緊急任務，新娘一人撐起婚禮現場 取自錢江晚報
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四川鹽亭縣4日一場婚禮現場，只有新娘、沒有新郎，但仍在眾多親朋好友的祝福下，由新郎透過視頻，給了新娘最美的承諾。原來這個新郎是一位軍人，在結婚前幾天收到緊急任務，無法參加婚禮。雖然新娘也是萬般委屈，但後來想通了，「嫁給了軍人，就要理解他，支持他，因為我愛他」。

紅星新聞報導，新娘杜田甜介紹，自己與丈夫趙金龍兩年前經朋友介紹認識，兩人一見鍾情。雖然趙金龍在外省當兵，兩人聚少離多，但每天都會透過視頻電話聊天，慢慢地心走在了一起。

今年春節，他們定下了婚期，並開始籌辦婚禮，兩人還特地到趙金龍服役的地方拍婚紗。

9月30日，兩家人原本約好一起吃飯，沒想到趙金龍突然接到了緊急任務，無法回家參加婚禮了。當時，他的心裡也是五味雜陳，結婚是自己的人生大事，但是任務也不能耽誤，同時又無法直面失望的未婚妻。

當趙金龍打電話告訴未婚妻這件事情時，杜田甜只是一直哭，並且把自己關在房裡一個晚上，怎麼勸都不出來。

最後，在父母的開導下，她想通了，嫁給了作為軍人的老公，就應該理解他、支持他。

他們也想過取消婚禮，不過所有親朋好友都通知了，還有很多人是從外省搭飛機過來的，因此取消婚禮是來不及了。所以經過商量決定，婚禮如期舉行，給親朋好友解釋清楚，由杜田甜一個人撐起現場。

婚禮當天，現場播放了趙金龍的視頻，他說，「今天很遺憾不能到達現場，在這裡非常感謝我的妻子，是愛的力量在我們經受過挫折痛苦誤會之後還能堅定的握在一起，走在一起。」現場響起了熱烈的掌聲。杜田甜稱，除了交換對戒的儀式沒有外，其他流程都很完美。

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