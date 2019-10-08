杭州人瑞多 101歲爺愛種菜 92歲翁買菜做飯給老伴吃

2019-10-08 14:25 世界日報 杭州8日電



杭州百歲老人年年增 「每天開開心心，比什麼都重要」 新華社 分享 facebook

7日是重陽節，浙江杭州市衛生健康委公布杭州地區百歲老人數據。截至9月24日，杭州市共有百歲老人（含虛歲）995位，男女比例為3:7。最年長老人109周歲，生活在錢塘新區。而百歲老人最多的地點在蕭山區。一些長者透露長壽的秘訣，稱現在生活條件好，每天開開心心的比什麼都重要。

錢江晚報報導，全市最年長的是錢塘新區新灣街道共建村的王姓老奶奶，1910年5月4日出生，已109周歲。杭州市百歲老人（含虛歲）最多的是蕭山區，有181人，其次是上城區，有112人。

據相關統計，近11年來，杭州市百歲老人（含虛歲）從2009年的289位增加到2019年的995位，增長了2倍多。近六年來，每年新增滿100周歲的老人在百人以上，並逐年遞增，今年新增250人。

昨天，錢塘新區不少社區為老人們舉辦多種活動。中沙社區最年長的95歲老太趙阿小。她一頭白髮梳得整整齊齊，臉色紅潤，和人交流時思路清晰。趙奶奶有三個兒子，她從60歲起輪流住兒子家。老人的兒媳婦說：「婆婆心態好，年輕時幹農活多，現在就是享清福。」

據報導，今年92歲的魯世原，年輕時做過廚師，現在天天上街買菜，做飯給83歲的老伴吃。

魯世原有三個兒子住在同小區，平時有事打個電話就會過來。不過，老倆口說，他們可以照顧自己，不去麻煩子女，生活自由自在。說起長壽的秘訣，兩位老人說，現在生活條件好，每天開開心心的比什麼都重要。

杭州蕭山衙前山南富村的施長茂，是村裡最年長的老人，今年虛歲101。施長茂膝下有四男三女，一共7個子女，最小的兒子已有56歲。老人平時住三兒子家，吃二兒子家的伙食，子女們都住得近。

報導指出，家人說，他在飲食上沒什麼特殊。他喜歡吃自己種的菜，口味比較清淡，偶爾也吃點牛羊肉，不太喝酒。

施長茂最大的愛好，就是種菜，「經常去山上，攔都攔不牢。」摘來的應季蔬菜，還會拿到市場上賣。

施長茂每天高高興興的，身體一直很硬朗。不管晴天雨天他都會動一動，上山種菜或去老人活動室喝茶。他能爬樓梯，還能挑擔，就是耳朵有點不好。