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上海百歲人瑞2657人 全市1/3戶籍人口為老人

2019-10-08 14:26世界日報 北京8日電

長壽之城上海百歲人瑞2657人 新華社
長壽之城上海百歲人瑞2657人 新華社
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上海市民政局7日發布「2019上海百歲壽星榜」：截至2019年9月30日，上海市百歲及以上老年人口有2657人。現年110歲的宋洪根、112歲的徐素珍分別成為目前上海最高壽的男、女壽星。另有兩對百歲夫妻恩愛相伴、幸福生活。

中新社報導，上海是中國最早進入人口老齡化且老齡化程度最深的城市。目前，上海超三分之一戶籍人口為老年人，根據官方統計數據，截至2018年底，上海市戶籍老年人口已達503.28萬，占戶籍總人口的34.4%。上海的人口老齡化程度還在加速、加深。

1953年時，上海僅有一名百歲老人。到了2004年，上海百歲老人數量首次突破500人。自2008年起，上海連續12年開展百歲壽星排行活動。2011年，上海百歲老人數量首次突破1000人；2017年，該數量突破2000人；2018年，該數量突破2500人。

據報導，截至2019年9月30日，上海百歲及以上老年人口為2657人。從性別上看，男性占25%、女性占75%。從年齡上看，100歲至102歲的老年人口占83%，103歲至105歲的老年人口占14.5%，106歲及以上的老年人口占2.5%。此外，99歲的「準百歲壽星」共有1818人。

上海民政局表示，上海是名副其實的長壽之城。根據長壽地區的代表性指標，即每10萬人中有百歲及以上老年人超過7人，上海2010年首次該指標，2018年該指標已達17.2人。

上海市全區情況看，每10萬人中擁有百歲老人數，位居前三的依次為：黃浦區、虹口區、靜安區，分別為8.8人、28人、25.4人。分別比上年增加4.4人、8.1人、5.3人。

報導說，百歲老人前三多，依次為浦東新區、黃浦區、靜安區，分別為503人、239人、235人，共占全市百歲人數39%。

上海老年人口北京
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