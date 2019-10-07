大如北極熊！非洲豬瘟後遺症 中國農家流行養「巨豬」

2019-10-07 14:49 世界日報 綜合報導



大如北極熊！豬肉價格飛漲，中國農家流行養巨豬。 美聯社 分享 facebook

廣西省南寧市一戶農家養出非常巨大的豬，足足有500公斤重，和一頭北極熊不相上下。

彭博資訊報導，在南寧市屠宰場，這樣的巨豬一頭可以賣到超過人民幣1萬元（約1400美元），是該市平均每月可支配收入的三倍多。

受到非洲豬瘟影響，中國的豬隻估計減少了一半，豬肉供不應求，預估今年短缺1000萬噸，養豬戶為了填補需求，相信豬隻越大越好。

東北的吉林省豬肉價格飛漲，農家養出175公斤到200公斤的巨豬，一般豬的體重大約125公斤。

不僅小農家流行養巨豬，一些大廠，例如中國最大養豬廠溫氏食品集團、中糧肉食控股公司和北京大北農科技集團，也設法增加豬的重量，目標增加至少14%。

此外，為了穩定豬價，中國官方在十一長假前夕，向市場投放2萬噸的進口冷凍豬肉。不過，根據行業網站監測，4日起，各地又出現豬價漲多跌少、整體上漲的趨勢。

據行業網站中國養豬網監測，多個省市豬價上漲，除了北京、雲南出現小幅下跌，及上海、青海、寧夏、湖南、貴州持平外，其餘豬價皆為上漲。主要養豬區域生豬價格約為每公斤人民幣27.88元（約3.8美元）。

中國農業農村部的資料顯示，非洲豬瘟疫情導致中國的生豬大量減少，8月的生豬存欄量較去年同期下降了38.7%。中國國務院8月下旬提出穩定生豬生產的措施，鼓勵農民恢復養豬。

不過，從中國養豬論壇上農民的意見來看，擔心染上非洲豬瘟、以及無法保證半年或一年後豬價是否仍處於高位，這些因素讓豬農裹足不前。