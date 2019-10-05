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豪花5萬買洋裝「竟然只能穿一次」！她崩潰：手工太高級沒人敢洗啦

2019-10-05 20:30香港01 記者安祖娜／報導

杭州一名女子去年於百貨公司大減價期間購入一條價值過萬元的連身裙，沒料竟找不到願意...
杭州一名女子去年於百貨公司大減價期間購入一條價值過萬元的連身裙，沒料竟找不到願意乾洗的店舖。（微博圖片）
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對於不少女士來說，購物是最好的減壓方法，但「豪花」萬元買入漂亮裙子卻只能穿一次，相信不是人人也能接受。內地一名女子日前購入一條價值1.4萬元人民幣（約51296台幣）的連身裙，由於裙子的用料及裝飾有不同規限，標籤上註明不可水洗，女子遂打算將裙交予洗衣店乾洗，可是多次遭到不同洗衣店拒絕接單，變相成了「一次性」裙子，令她大感崩潰。

居於杭州的王女士去年12月行經百貨公司，在店員的推銷下，以特價12200元人民幣（約13500港元）購入一條原價為18900（約20850港元）的灰色連身裙。該裙為內地品牌拉珂蒂出品，於深圳製造，用料包括醋纖、錦綸、桑蠶絲及羊毛，而裙上亦有以珠片及膠珠製成的裝飾花朵，故標籤註明不可水洗或漂白，但可以低溫乾洗。

穿過幾次裙子後，王女士打算將裙子拿去乾洗，但卻被數間洗衣店拒絕接單，指裙子由不同用料製成，洗起來太複雜，容易弄壞，令她非常崩潰。她其後向購入裙子的店舖反映遭遇，對方向她介紹了兩間洗衣店，不過王女士認為其中一間門面較少，並非連鎖店，不放心將貴價裙子交予對方。

百貨公司事後稱，對於裙子為王女士造成的不便，公司願意為她下次消費提供8折優惠，並指店員曾帶王女士到一家洗衣店，惟因她要拿手機拍下乾洗店和老闆，導致店方最終拒絕提供服務。

經過一輪擾攘，百貨公司提出折衷方法，稱願意代王女士送洗連身裙，首次乾洗不收任何費用，但之後的清洗費用則要她自行負責。王女子事後指，對店方提供折扣作為解決問題的方法感到哭笑不得，又稱對店方推薦的洗衣店缺乏信心，雙方仍未為事件的解決方法達成共識。

由於用料問題，裙子的標籤註明不可水洗或漂白，但可以低溫乾洗。（微博圖片）
由於用料問題，裙子的標籤註明不可水洗或漂白，但可以低溫乾洗。（微博圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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