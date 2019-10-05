豪花5萬買洋裝「竟然只能穿一次」！她崩潰：手工太高級沒人敢洗啦
對於不少女士來說，購物是最好的減壓方法，但「豪花」萬元買入漂亮裙子卻只能穿一次，相信不是人人也能接受。內地一名女子日前購入一條價值1.4萬元人民幣（約51296台幣）的連身裙，由於裙子的用料及裝飾有不同規限，標籤上註明不可水洗，女子遂打算將裙交予洗衣店乾洗，可是多次遭到不同洗衣店拒絕接單，變相成了「一次性」裙子，令她大感崩潰。
居於杭州的王女士去年12月行經百貨公司，在店員的推銷下，以特價12200元人民幣（約13500港元）購入一條原價為18900（約20850港元）的灰色連身裙。該裙為內地品牌拉珂蒂出品，於深圳製造，用料包括醋纖、錦綸、桑蠶絲及羊毛，而裙上亦有以珠片及膠珠製成的裝飾花朵，故標籤註明不可水洗或漂白，但可以低溫乾洗。
穿過幾次裙子後，王女士打算將裙子拿去乾洗，但卻被數間洗衣店拒絕接單，指裙子由不同用料製成，洗起來太複雜，容易弄壞，令她非常崩潰。她其後向購入裙子的店舖反映遭遇，對方向她介紹了兩間洗衣店，不過王女士認為其中一間門面較少，並非連鎖店，不放心將貴價裙子交予對方。
百貨公司事後稱，對於裙子為王女士造成的不便，公司願意為她下次消費提供8折優惠，並指店員曾帶王女士到一家洗衣店，惟因她要拿手機拍下乾洗店和老闆，導致店方最終拒絕提供服務。
經過一輪擾攘，百貨公司提出折衷方法，稱願意代王女士送洗連身裙，首次乾洗不收任何費用，但之後的清洗費用則要她自行負責。王女子事後指，對店方提供折扣作為解決問題的方法感到哭笑不得，又稱對店方推薦的洗衣店缺乏信心，雙方仍未為事件的解決方法達成共識。
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文章授權轉載自《香港01》
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