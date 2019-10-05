氧氣用喝的！陝西團隊新發明 喝1次可供氧40分鐘

2019-10-05 15:28 世界日報 中國新聞組／北京5日電



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前往高原地區旅遊時，最害怕遇到高原反應。現在，一種可以喝的氧氣已經研發成功，由西安軍醫大學口腔醫院麻醉科教授徐禮鮮團隊完成的這項創新性研究，獲得了國家科學技術進步獎。「喝氧氣」方法方便、成本低廉，喝一次就能輔助供氧40分鐘。

陝西都市快報報導，徐禮鮮在2002年帶領一支醫療隊前往格爾木替高原病患者治病。「由於高原缺氧，我講著講著缺氧，後來我口服了一瓶5%的高氧葡萄糖，5分鐘左右氧飽和度逐漸上升了5% 。」這給了徐禮鮮很大的啟發，「那不如發明一款可以喝的氧，從消化道也能夠提高動脈的養分壓和氧飽和度」。

早在有這個想法前，徐教授和他的科研團隊就發現，可以用靜脈注射輔助供氧。

2009年1月，徐禮鮮團隊完成創新性研究成果《特殊環境缺氧防治新技術及應用》，獲得了國家科學技術進步二等獎。這個成果不僅證明了人體除可吸氧外，還可能通過輸氧和喝氧來改善缺氧狀態。這個方法特別適用於肺彌散功能障礙、呼吸中樞抑制和戰地一線危重傷員的救治。

空軍軍醫大學口腔醫院麻醉科教授主任醫師徐禮鮮指出，靜脈供氧能提高動脈的氧分壓和氧飽和度，維持時間大概10分鐘左右。而通過口服從消化道輔助供氧，它可以維持40分鐘左右。配合可以背著、放在救護車上的微型便攜輸液器，將達到非常理想的輸液方法。

報導指出，目前這個設備已經通過國家知識產權局審核，獲得4項國家專利和2項國際專利。不久的將來，將會投入推廣使用，造福更多患者。