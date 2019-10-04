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長假收8份婚禮請柬 打工女做人情花費3萬元

2019-10-04 20:03香港01 記者彭琤琳／報導

大陸正值國慶「黃金周」7天長假，不少新人會選擇趁假期結婚擺酒。 圖／香港01資料...
大陸正值國慶「黃金周」7天長假，不少新人會選擇趁假期結婚擺酒。 圖／香港01資料照片
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大陸正值國慶「黃金周」7天長假，不少新人會選擇趁假期結婚擺酒。大陸一名打工女賀珮（化名）剛工作一年，她在國慶假期前卻收到八份婚禮請柬，做人情要花費近7000元（人民幣．大約新台幣3萬元），相當於她一個月的工資。

《中新網》引述賀珮的話稱，其小時候家中有一本的筆記簿，用來記錄人情數。鄰居家喬遷、親戚添丁、長輩生日，都需要出一筆「份子錢」（即「人情」禮金）。賀珮說，「從小父母就教育我，人情往來特別重要，關係好不好，就看這些關鍵的時刻有沒有到場，關係越深，份子錢給的就要越多。」。

不過，對於多年沒有聯繫的同學，一打電話就是發結婚邀請，賀珮內心感到些許排斥。「最後可能還是會抹不開面子選擇去參加婚禮，或讓人把份子錢帶到，但心裏真的是百般不情願的。」賀珮稱，在她的家鄉，親戚結婚的「人情」在1000元人民幣（約新台幣4千3百元）起跳，同學朋友結婚低於500元人民幣（約新台幣2千1百元）會被認為「不像話」。

事件經報道後，「7天長假8個婚禮」和「被份子錢掏空的年輕人」隨即成為微博熱門話題，引起網民熱議：「少了拿不出手，多了手裏沒有」、「不必每一場都參加吧？朋友也有親疏之別，那些沒什麼交情、百年不聯繫的一句恭喜了事」、「樸實的廣東人又來了，全粵區統一價200元（約新台幣9百元），還有回禮」、「假期關機，去一個沒有信號的地方度假。」

陸媒的報道又提及，已工作十餘年的李莉抱怨稱，薪水漲幅遠趕不上「人情」漲幅，「剛畢業那會，100元、200元都是OK的，現在動輒就是上千。」

不過，對於大陸一些年輕人來說，最煩惱的是給的「人情」可能永遠都收不回來。「同學結婚，隨個1000，孩子滿月和周歲，又是500，但對於我這種打定主意要單身的人來說，基本上沒什麼回收份子錢的機會。」即將30歲的張穎（化名）是不婚主義者，「我有時和朋友開玩笑說明年要辦一個單身30年的慶祝儀式，把份子錢收回來。」

另一年輕人王鐳則說，「我很早開始就告訴身邊的朋友，他們結婚我不會出份子錢，同樣我哪天如果結婚也不需要他們出份子錢。大家都是朋友，談錢就俗了。」

與此同時，有人卻盼望著通過國慶這樣的婚慶旺季實現一年經濟收入的小豐收。擔任婚慶司儀的慕迪表示，「2013年剛入行時1000元到1500元（約新台幣6千4百元）一場婚禮，現在基本上5000元（約新台幣2萬2）一場。」據慕迪粗略計算，光是國慶假期的七天假，他的收入就超過了5萬元（約新台幣22萬元）。

而對於從事餐飲行業的江夢潔來說，「備戰」國慶已經是多年習慣。她和丈夫在西部某省會開了一家酒店，每年「十一」假期都接到數百桌婚宴。「至少得提前6個月預定，一桌婚宴的價格從800元到幾千元都有，淨賺20萬沒有問題。」

延伸閱讀：

大陸流行國慶婚宴　90後要向父母借錢給「人情」

【人情公價幾多錢？】台男睇婚宴數簿　驚覺最少8人僅付200台幣

文章授權轉載自《香港01》

【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

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