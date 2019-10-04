7天8婚帖份子錢花掉1月工資 年輕人：十一長假被掏空了

2019-10-04 13:09 世界日報 中國新聞組／北京4日電



在國慶長假前，剛工作一年的賀珮（化名）陷入了隨份子錢的煩惱中。已經收到八份婚禮請柬的她算了下，加起來光份子錢就得花掉近7000元，相當於她一個月的工資。

中新經緯客戶端報導，賀珮透露，小時候家裡有厚厚的牛皮筆記本，用來記錄人情帳本。鄰居家喬遷、親戚添丁、長輩生日，都需要出一份「份子錢」，「從小父母就教育我，人情往來特別重要，關係好不好，就看這些關鍵的時刻有沒有到場，關係越深，份子錢給的就要越多。」。

不過，對於多年沒有聯繫的同學，一打電話就是發結婚邀請，賀珮內心還是排斥，「最後可能還是會抹不開面子選擇去參加婚禮，或讓人把份子錢帶到，但心裡真的是百般不情願的。」在賀珮老家，親戚結婚份子錢1000元起跳，同學朋友結婚低於500會被認為「不像話」。

已工作十餘年的李莉則吐槽稱，工資漲幅遠趕不上份子錢，「剛畢業那會，100、200元都是OK的，現在動輒就是上千。」

不過，對於一些年輕人來說，最煩惱的是給的份子錢可能永遠都收不回來。「同學結婚，隨個1000，孩子滿月和周歲，又是500，但對於我這種打定主意要單身的人來說，基本上沒什麼回收份子錢的機會。」即將30歲的張穎是不婚主義者，「我有時和朋友開玩笑說明年要辦一個單身30年的慶祝儀式，把份子錢收回來。」

另一年輕人王鐳則說，「我很早開始就告訴身邊的朋友，他們結婚我不會出份子錢，同樣我哪天如果結婚也不需要他們出份子錢。大家都是朋友，談錢就俗了。」

你被掏空 他們賺翻

在一些年輕人被份子錢掏空的同時，有些人卻盼望著通過十一這樣的婚慶旺季實現一年經濟收入的小豐收。

擔任婚慶司儀的慕迪表示，「2013年剛入行時1000元到1500元一場婚禮，現在基本上5000元一場。」據慕迪粗略計算，光是十一檔期的七天假，他的收入就超過了5萬元。