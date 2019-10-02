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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

獸男鬧婚！長髮妹當伴娘被強吻吸嘴唇 網轟離譜：根本非禮

2019-10-02 20:41香港01 記者卓柏安／報導

沒料無賴男卻緊吸女生的嘴唇，令她走不開只能以手抵抗。（片段截圖）
沒料無賴男卻緊吸女生的嘴唇，令她走不開只能以手抵抗。（片段截圖）
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中國離譜婚鬧不時引來批評，其實就算是兄弟姊妹團玩遊戲，也可能玩過火。微博流傳短片，顯示一對新人大喜日子中，男方的兄弟及女方的姊妹梅花間竹站立，以嘴巴接力傳送紅紙，有兄弟就算紅紙跌了仍博大霧想強吻姊妹，重玩一次更啜着女方嘴巴不放。男網民睇到眼火爆，直指是公然非禮，堅決禁止女友幫人當伴娘。

微博流傳的一段短片中，明顯見到一名新娘在床上看其邀請的兄弟姊妹玩遊戲，男女相間的站立，要以嘴巴接力傳送紅紙，場面尷尬不時傳來大笑聲，首名女子成功傳送到身旁男子後，男子轉身打算再傳給下一個長髮女，正當雙方靠近時，紅紙突然掉下，似乎是男子故意吹落，但他繼續親向長髮女，女方則在最後一刻發現不妥閃開，似面露不悅。

其後遊戲繼續，同一男子再以紅紙封口，親向長髮女，這次紅紙沒掉，惟雙方嘴唇貼緊後，男方似乎啜緊女方，令長髮女一下子未能抽身，要以手抵擋，身邊人只顧大笑沒人幫助，而她最終脫身亦只能報以尷尬笑容，未有在大喜日子發難。

雖然部分網民認為只是遊戲不要太認真，惟也有人批評這是拿婚禮作藉口公然耍流氓，趁機非禮，看準女生不敢在開心日子發難只能自己委屈，亦有人批評新娘子未有好好保護朋友。有男網民直指，不會讓女友為別人當伴娘或姊妹，就算無辦法，自己也一定要現身看緊，以免女友受害。

近日網上瘋傳婚鬧短片，兩位主角在床上剩下內衣，新娘更被強扯內衣褲。（網上圖片）
近日網上瘋傳婚鬧短片，兩位主角在床上剩下內衣，新娘更被強扯內衣褲。（網上圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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