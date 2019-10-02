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搭地鐵遭色狼騷擾 北京OL霸氣「甩巴掌」反擊

2019-10-02 09:20香港01 記者安祖娜／報導

秦女追着男子下車，並通知當值武警將其拘捕。圖取自微博
秦女追着男子下車，並通知當值武警將其拘捕。圖取自微博
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上下班繁忙時間搭車，人多擠逼易生碰撞，不法之徒往往趁機下手。日前北京一名女子早上乘地鐵上班時，突然感覺到屁股被陌生男子以身體不斷磨蹭，後來更發現對方以下體刻意大動作磨擦。怒極的她放好物品後，轉身向涉事男子「甩巴掌」，並大聲怒斥，引來附近乘客注意，她後來更追着男子下車，通知站內武警將其拘捕，勇敢舉動獲網民激讚。

《北京青年報》報道，上周五（27日）早上約8時半，居於北京的秦姓女子如常乘地鐵6號線上班，由於正值繁忙時間，車廂非常擠逼。當列車駛至褡褳坡站時，秦女感覺身後有人以下體刻意磨擦其屁股，對方更弓起腿部，動作幅度非常大，「我花了一個站的時間確認他的行為，當時心跳非常快，都快喘不上氣了」。

秦女表示，確認遭到非禮後，即時叫自己冷靜下來，慢慢收好電話等物品，回頭看看對方，發現是名身高約1.7米的年輕男子。她遂吸一口氣，轉身便「大巴」打向男子的頭及面部，同時大聲怒斥：「上下蹭什麼！」男子當時沒有還手，也沒有否認事件，只是別過頭去，企圖避開其他乘客的目光。

地鐵駛至下一站時，男子即時下車，但秦女未有就此放過他，反而一直跟着男子轉車，對方發現後竟沒有逃跑，反而嘗試與她搭訕聊天。秦女未有理會男子，後來於車站內見到兩名當值武警，即時向警員講述事發經過，並將男子推向警員方向。在警員及地鐵職員的協助下，男子最終被帶到附近派出所，其後被行政拘留。

秦女事後發文講述事件，認為該男子是慣犯，因其動作極熟練，故更覺憤怒，決定給對方一個教訓。其勇敢舉動獲得網民激讚，「幹得漂亮」、「姑娘真勇敢」。她表示，每日都會乘坐該地鐵線上下班，今次是首次遇到非禮，但身邊有朋友曾遇到過類似情況，指自己敢於出手是因為確定了男子的身型並非健碩，提醒如雙方力量懸殊，最好還是不要輕易動手，以免激怒對方。

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文章授權轉載自《香港01》

北京
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