7歲女童一年抽高10公分 父母開心醫卻揭恐怖真相

2019-10-01 22:32 聯合新聞網 綜合報導



一名7歲女童短短一年內奇蹟似的長高10公分，父母雖很開心，然而卻被醫生揭發可怕真相。 示意圖／ingimage 分享 facebook 一名7歲女童短短一年內奇蹟似的長高10公分，父母雖深感訝異卻很開心。然而就醫後，卻揭發可怕真相，而這一切都跟女童習慣開燈睡覺有關。

根據陸媒報導，大陸浙江省寧波市有一名7歲女孩彤彤，身高已達120公分，看起來比同齡孩子高。彤彤的母親起初很高興，不過某次幫女兒洗澡時，卻發現彤彤的乳房變大且摸到硬塊，覺得不對勁遂帶彤彤就醫。

對此，寧波市婦女兒童醫院兒童發展中心的張寧醫師表示，彤彤的骨骼年齡超前3歲、卵巢濾泡明顯增大，為「性早熟」徵兆。醫師預言，未來彤彤頂多只能長高到150公分，且由於太晚發現身體異常，早已錯過黃金治療期，因此治療效果相當有限。彤彤的母親相當難過，但是也納悶為何沒讓彤彤吃炸物、喝飲料或隨便進補，為何女兒會出現「性早熟」症狀？

醫師深入詢問彤彤的日常習慣後，發現彤彤從4歲起被雙親訓練獨自在房裡睡覺，年幼的彤彤因為怕黑，睡覺都不關燈，而這個習慣已維持3年。醫師表示，夜晚是褪黑激素分泌的高峰期，而光照會抑制其分泌，造成性腺加速發育，導致性早熟。醫師提醒家長，女孩的身高多在9至11歲之間竄高、男孩則是11至13歲，若在此歲數前就突然竄高，恐怕是性早熟的徵兆，呼籲家長要保持警覺。